Kredietverzekeraar: “Tegenslag van coronacrisis zit nog verstopt”

Er breken opnieuw uitdagende economische tijden aan, zelfs na een periode waarin de Nederlandse overheid met financiële steunpakketten het bedrijfsleven overeind houdt. Coface, de internationale kredietverzekeraar voorspelt een daling van 4,8 procent van het mondiale BBP in 2020.

Lees ook Economie krimpt met 8,5 procent in tweede kwartaal

Aantal faillissementen stijgt

Daarnaast voorziet de verzekeraar dat in Nederland het aantal faillissementen in 2020 en 2021 met 30 procent stijgt ten opzichte van 2019. Dat komt neer op ongeveer 4.250 bedrijfsfaillissementen per jaar. Coface wijst de mondiale onzekerheid over de ontwikkeling van het coronavirus aan als belangrijkste reden voor deze economische terugval.

Tegenslag zit verstopt

Directeur Edwin Busio: “De tegenslag van de coronacrisis zit momenteel nog verstopt in de Nederlandse economie. Overheidssteun heeft bedrijven gered, maar op termijn dwingen de gevolgen van het coronavirus de Nederlandse economie tot fundamentele hervormingen. In de aankomende jaren zal het bedrijfsleven een correctie doorvoeren, met banenverlies en faillissementen tot gevolg. De pijn moet een keer uit de markt. Achteraf zal ook blijken dat de crisis heeft geleid tot meer innovatie en een versnelde ontwikkeling van duurzaamheid, techniek, flexibilisering, klantgerichtheid, energie, enzovoorts.”

BBP ligt lager

Het onderzoek becijfert dat, ondanks een verwacht herstel in 2021 (+ 4,4 procent), het BBP van de Eurozone en de Verenigde Staten respectievelijk 3,5 en 2 punten lager zal liggen dan in 2019. De kredietverzekeraar voorziet op het gebied van wereldhandel eenzelfde scenario: de verwachte stijging van komend jaar (+ 3,5 procent in vierde kwartaal 2021 in vergelijking tot het vierde kwartaal van 2020) zal de verwachte daling van dit jaar (13 procent) verre van compenseren.