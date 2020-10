NOW 3.0: Aanvraagtijdvakken en referentiemaand bekend

Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober met drie tijdvakken van drie maanden. Van negentig procent van de vergoedingen in de eerste tranche wordt tien procent ingezet voor scholing en voor van-werk-naar-werk-trajecten. Hierdoor krijgen bedrijven in het eerste tijdvak van drie maanden een tegemoetkoming van tachtig procent. Het kabinet laat de vergoeding gefaseerd dalen, zodat bedrijven worden gestimuleerd om omzet te behalen. Ook wordt zo de steun langzamer afgebouwd.

Het kabinet heeft met sociale partners intensief gesproken over de vormgeving van de NOW. De uitkomst van dit gesprek is dat de minimale omzetdaling die bedrijven moeten hebben om recht te hebben op de NOW, in het eerste tijdvak twintig procent blijft en daarmee gelijk aan de NOW 2. Na overleg met sociale partners heeft het kabinet er ook voor gekozen om een beperkt deel van de NOW te benutten voor scholing en van-werk-naar-werk-trajecten. Van het vergoedingspercentage van negentig procent in de eerste tranche wordt tien procent ingezet om daar ruimte voor te creëren.

Het vergoedingspercentage dat rechtstreeks naar bedrijven gaat, wordt hierdoor tachtig procent. Kabinet en sociale partners willen met deze afspraak zo veel mogelijk voorkomen dat mensen een beroep moeten doen op de sociale zekerheid als het voor een bedrijf nodig blijkt om mensen te laten gaan. Het vinden van andere baan gaat immers het makkelijkst als er nog een baan is. Het kabinet wil sociale partners daarbij faciliteren, onder andere door geld beschikbaar te stellen voor de overgang van werk naar werk.

De steun dient twee doelen. Ten eerste biedt het bedrijven die ondersteuning nodig hebben om de crisis te overbruggen, de helpende hand. Zo blijft werkgelegenheid zo veel mogelijk behouden. Ten tweede biedt de steun aan bedrijven de mogelijkheid om zich samen met de werknemers voor te bereiden op de nieuwe economische situatie: niet álle werkgelegenheid kan worden behouden. Het budgettair beslag van de NOW bedraagt 5,4 miljard euro voor negen maanden (2,2 miljard in 2020 en 3,2 miljard in 2021).

Verlaging vergoedingspercentage

Het vergoedingspercentage wordt per tijdvak langzaam verlaagd: in het tweede tijdvak (januari 2021) bedraagt het vergoedingspercentage zeventig procent en in het derde tijdvak (april 2021) zestig procent. Een langzame afbouw van de steun voorkomt een grote schok op de arbeidsmarkt en stelt werkgevers en werknemers in staat om samen te bezien wat nodig is om de crisis door te komen. Vanaf de tweede tranche is de NOW toegankelijk voor bedrijven die dertig procent of meer omzetverlies lijden. Voor die bedrijven is het namelijk logischer dat zij nog wat langer steun nodig hebben om de bedrijfsvoering aan te passen.

De voorschotten op de loonsom wordt voor alle drie de tranches vastgesteld op basis van de loonsom van juni 2020. Er is gekozen voor één referentiemaand voor de drie perioden van vóór de aankondiging om misbruik te voorkomen. Daarnaast kan het UWV met de loonsomvrijstellingen op deze manier met steeds dezelfde maand vergelijken (zie hieronder).

Aanpassen bedrijfsvoering

Naarmate de crisis langer duurt, moeten bedrijven die langdurig omzetverlies lijden, ook hun bedrijfsvoering kunnen aanpassen. Naast de middelen voor de overgang naar werk, biedt het kabinet werkgevers daarom in de NOW 3 vanaf het eerste tijdvak (oktober) de ruimte een gedeelte van de loonsom te laten dalen zonder dat dit tot uiting komt in een verlaging van de subsidie bij de vaststelling.

Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van tien procent in het eerste tijdvak, naar 15 procent in het tweede tijdvak tot twintig procent in het derde tijdvak. De werkgever kan in overleg met de werknemers(vertegenwoordiging) bepalen of en hoe hij de loonsom wil laten dalen. Dat kan via bijvoorbeeld natuurlijk verloop, ontslag of een vrijwillig loonoffer. In het laatste geval blijft onverminderd gelden dat arbeidsvoorwaarden niet eenzijdig door de werkgever kunnen worden aangepast. De korting die in de NOW wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.

Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in de eerste twee tijdvakken gelijk zijn aan de NOW 1 en 2, namelijk maximaal twee maal het dagloon, wat neerkomt op 9.538 euro per maand. In het derde tijdvak zal dit worden verlaagd naar maximaal één keer het dagloon. Daarmee komt het laatste tijdvak van de NOW 3 meer in lijn te liggen met de reguliere sociale zekerheid.

Niet meer dat honderd procent (in de NOW 2, honderdvijftig in de NOW 1) van het loon van de werknemer die wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen wordt voor voor de gehele subsidieperiode in mindering gebracht op de subsidie. Dit betekent dat in de NOW 3.0 de werkgever subsidie ontvangt over de loonkosten die hij tijdens de subsidieperiode heeft zolang een werknemer in die periode daadwerkelijk in dienst is. Belangrijk is dat de reguliere ontslagbescherming uiteraard van toepassing blijft.

Inspanningsverplichting tot scholing

De inspanningsverplichting gericht op scholing en het verbod op het uitkeren van dividend en bonusuitkeringen blijven in de NOW-systematiek bestaan. De vaste (forfaitaire) opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft veertig procent. Net als in de NOW 1 en 2 ontvangt een werkgever na de aanvraag een voorschot van tachtig procent van het subsidiebedrag en bij de vaststelling de overige twintig procent.

Sanctie

Er kan een sanctie worden opgelegd aan werkgevers die aantoonbaar niet voldoen aan de inspanningsplicht om werknemers te begeleiden naar nieuw werk. Dat komt neer op een korting van vijf procent op het subsidiebedrag. Deze korting wordt toegepast als de werkgever geen contact heeft gezocht met UWV in het kader van begeleiding van werk naar werk, terwijl hij wel bedrijfseconomisch ontslag voor een werknemer aanvraagt.

Aanvragen van 16 november t/m 13 december

Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november 2020 te openen, waarbij een aanvraag ingediend kan worden voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december). Tot en met 13 december kunnen deze aanvragen worden ingediend. Voor het tweede tijdvak wordt dat 15 februari tot en met 14 maart 2021 en voor het derde tijdvak 17 mei tot en met 13 juni 2021.

Het tweede tijdvak loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 en het derde tijdvak loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1 of de NOW 2 kan de werkgever gebruik maken van de NOW 3. De vaststelling van de subsidie vindt na afloop van de drie tijdvakken plaats, vanaf de zomer van 2021.

Misbruikrisico

Net als bij de NOW 1 en 2 zijn er bij de NOW 3 risico’s op misbruik en oneigenlijk gebruik. Voor een spoedige betaling vindt controle op het omzetverlies en op de loonsom achteraf bij de vaststelling plaats. Dit kan dus pas op dat moment tot de conclusie leiden dat een te hoog bedrag is uitgekeerd en gedeeltelijk teruggevorderd moet worden. Voor zover mogelijk worden deze en andere risico’s geadresseerd met beheersmaatregelen, maar het is realistisch te verwachten dat niet elk risico compleet afgedicht zal worden en dat restrisico’s moeten worden geaccepteerd. SZW en UWV werken samen om zicht te houden op de uitvoering van de NOW en de daarbij behorende risico’s op misbruik en oneigenlijk gebruik.

De Algemene Rekenkamer meldde eind september in een rapport dat een gebrek aan controle vooraf niet alleen leidt tot hoger misbruikrisico, maar ook tot terugvorderingsproblematiek waardoor welwillende bedrijven in de knel raken. Ondanks dat houdt de NOW 3.0 vooralsnog vast aan het systeem van eerst toekennen en later pas controleren. Wel concludeerde de Rekenkamer dat SZW en UWV de M&O-risico’s in beeld hebben en dat de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de regeling helder zijn onderbouwd. Het ministerie belooft misbruik op de voet te zullen blijven volgen. Tot nu toe zijn er negenhonderd meldingen van misbruik binnengekomen en zijn er veertig strafrechtelijke onderzoeken gestart naar mogelijke manipulatie van de loonsom en andere fraude.