‘Overheidssteun zorgt alsnog voor tsunami van faillissementen’

Door de overheidssteun wegens de coronacrisis zijn 3800 bedrijven overeind gehouden, die in normale omstandigheden failliet zouden gaan. Dat berekende onderzoeksbureau Altares Dun & Bradstreet. De onderzoekers verwachten dat de bedrijven uiteindelijke alsnog zullen omvallen, wat leidt tot een “tsunami” van bankroeten.

Altares Dun & Bradstreet verwacht een “stilte voor de storm” en denkt dat de bijna vierduizend zogenoemde zombiebedrijven alsnog failliet gaan, alleen op een later moment. Wanneer dat zal zijn is volgens het bureau lastig te voorspellen.

Tweede klap

Behalve de faillissementen waarschuwt het onderzoeksbureau ook voor een zogeheten ‘double dip’, een tweede klap voor de economie als er een eventuele tweede lockdown komt. Transport, industrie, bouw en groothandel zijn volgens het onderzoek de meest risicovolle sectoren. In het geval van een hernieuwde lockdown met economische consequenties volgen nog eens 3300 extra faillissementen.

Het onderzoeksbureau analyseerde ruim drie miljoen bedrijven en baseert zich op het meest recente economische scenario van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) uit juni en de ontwikkeling van het bruto binnenlands product van Nederland.

Ruim 3300 meer faillissementen

Het OESO-scenario voorspelde volgens het onderzoeksbureau in de 12 maanden na de start van het vierde kwartaal van 2020 14.789 faillissementen, ruim 3300 faillissementen meer dan bij een eerste economische dip. De faillissementen zullen ook sneller toenemen door de matige groei van de economie volgend jaar die bij een tweede dip voorspeld wordt.

“Een dip in Nederland kan erger zijn dan in de rest van de wereld, omdat wij afhankelijk zijn van de landen om ons heen”, legt Altares-onderzoeker Barry de Goeij uit. “Als het daar slecht gaat, dan gaat het bij ons ook slecht.”

In 2019 gingen er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in totaal ruim 3200 bedrijven failliet, 2 procent meer dan in 2018.