Overtuig met uw grootste financiële mop

Stel: u luistert naar een verhaal van uw collega. Deze opent de PowerPoint, begint met het verhaal en vertelt direct de belangrijkste informatie. Fijn toch? Jammer alleen dat er daarna nog een heel verhaal volgt. Dat verhaal is blijkbaar heel belangrijk om de impact van de cijfers te snappen, maar uw aandacht is allang weg. Dat kan ook anders.

De samenvatting aan het begin

Bij veel anekdotes over het bouwen van speeches valt op dat ze beginnen met de clou. Dit gebeurt al direct bij de aankondiging. Neem bijvoorbeeld een verhaal bij het afscheid van een collega. Zo start een spreker met ‘Frederique is heel precies, maar soms ook iets te precies. Zo heeft zo ooit nog ….’ In plaats van mensen mee te nemen in het verhaal, gebruikt de spreker de clou als opening. Weg spanning. En dat terwijl spanning essentieel is voor een goed verhaal!

Structuur: praktisch, maar niet interessant

Waarom doen zoveel mensen dit? Vooral gestructureerde en drukke professionals blijken dit vaak te doen. De oorzaak zit hem in het schrijfproces! Gestructureerde mensen beginnen vaak met een basisstructuur voor hun verhaal, verzamelen daarna de onderwerpen waar ze het over willen hebben en werken deze vervolgens uit. Snel, doelgericht, maar helaas niet altijd interessant om naar te luisteren.

Vind de clou

Dan maar weg met alle structuur? Niet direct, want met één simpele techniek bewaart u uw efficiënte proces en maakt u tegelijkertijd uw verhaal wél spannend. Hier komt het:

Werk uw anekdote uit zoals u normaalgesproken zou doen.

Ga vervolgens op zoek naar de clou. Tip: Vaak vindt u deze in de tweede zin.

Verplaats deze dan naar het einde van uw verhaal en kijk eens wat het doet met uw verhaal en uw publiek.

Nog een voordeel? U hebt meteen een goed slot dat blijft hangen. Win-win dus.

Brugzinnen

Terug naar dat verhaal van uw collega. Als de analyse belangrijk is om de essentie van de cijfers te doorgronden dan doet u er beter aan om op een vergelijkbare manier uw verhaal op te bouwen. Benadruk daarbij regelmatig dat dit belangrijk is maar dat zodadelijk duidelijk zal worden waarom dit zo belangrijk is. Het gebruik van ‘brugzinnen’ is daarbij essentieel. U herkent deze zinnen nog wel uit de tijd in de collegebanken. Zinnen als ‘hier gaat het om’, ‘de volgende drie punten zijn belangrijk’ en natuurlijk de klassieker ‘dit komt in de toets’. Steeds leiden dit soort woorden en zinnen tot het naarstig neerpennen door de oplettende student. Zo ging dat toen, zo gaat dat nu nog steeds. Leg een korte pauze na zo’n zin en u vergroot de impact nog meer.

Langzaam maar zeker werkt u hiermee naar de clou van uw analyse. En het leuke is, wanneer u deze technieken beheerst, kost het nauwelijks extra tijd om dit effect te realiseren.

Auteur: Job ten Bosch, managing director van Debatrix (job.tenbosch@debatrix.com)