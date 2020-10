Peter van Bommel vertrekt als CFO bij ASMI en gaat met pensioen

Peter van Bommel vertrekt na de volgende aandeelhoudersvergadering in mei 2021 als CFO van ASMI. Hij gaat dan met pensioen. De chipleverancier is inmiddels de zoektocht gestart naar een opvolger.

Van Bommel trad in 2010 aan als CFO bij ASMI. In een reactie zegt hij: “Het was een waar genoegen om ASMI het afgelopen decennium mede vormgegeven te hebben. Na ruim tien jaar in het vak voel ik dat het tijd is voor iemand anders om mijn verantwoordelijkheden over te nemen.”

“ASMI is sterker dan ooit en goed voorbereid op verdere groei waarvan onze klanten, werknemers, shareholders en andere stakeholders van zullen profiteren.”

