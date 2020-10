RJ-Uiting 2020-14: Overgangsbepaling in RJ 122 ‘Prijsgrondslagen voor vreemde valuta’

In de RJ-bundel jaareditie 2020 is een aantal wijzigingen in hoofdstuk 122 ‘Prijsgrondslagen voor vreemde valuta’ doorgevoerd vanwege vragen om de overgangsperiode die daarin wordt bepaald. Ter verduidelijking heeft de Raad voor de Verslaggeving de overgangsbepaling gewijzigd.

De overgangsbepaling houdt verband met het vervallen van een optie in alinea 310 van dit hoofdstuk. Voorheen was het mogelijk om de omrekening van goodwill en elke aanpassing naar de reële waarde van de boekwaarden van andere activa en passiva van een bedrijfsuitoefening in het buitenland tegen de slotkoers of tegen wisselkoers op het moment van de transactie te verwerken.

Vanaf boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020 is deze optie beperkt tot de goodwill. De aanpassingen naar de reële waarde van de boekwaarden van de andere activa en passiva dienen te worden omgerekend tegen de slotkoers op balansdatum. De wijziging is van kracht voor verslagjaren die op of na 1 januari 2020 aanvangen.

De alinea wordt verder aangevuld met: ‘Dit betekent dat de bepalingen inzake de omrekening van deze reële-waardeaanpassingen in alinea 310 dan uitsluitend worden toegepast voor overnames die plaatsvinden in verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020. Toegestaan wordt om de reële-waardeaanpassingen voor overnames in voorafgaande verslagjaren in overeenstemming met het oorspronkelijke stelsel te verwerken.’

RJ-Uiting 2020-13: Overgangsbepaling in RJ 122 ‘Prijsgrondslagen voor vreemde valuta’ kunt u hier downloaden. De RJ nodigt u uit tot het inzenden van reacties en commentaren op deze RJ-Uiting, bij voorkeur per e-mail.