Running a Frictionless System Migration

Heeft uw organisatie behoefte aan een systeemmigratie? Ziet u hier tegenop? Heeft u hier geen ervaring mee? Er is nu een nieuwe manier om de risico’s en kosten van een dergelijke migratie te minimaliseren. Dit is door middel van de verbeterde kunstmatige intelligentie software (Process Mining and Process Excellence) van Celonis.

De voordelen van deze software:

Procesoptimalisatie in de voorbereiding

Geautomatiseerd procesdocumentatie

Versnellen van de ‘fit-gap’ analyse

Dit e-book maakt de noodzakelijke stappen inzichtelijk die gepaard gaan met een systeemmigratie. Wilt u meer weten over hoe een systeemmigratie probleemloos kan worden aangepakt en geïmplementeerd? Download dan dit gratis e-book (Engelstalig).