Sneller antwoord op uw vraag met deze technieken

Heeft u data nodig van verschillende collega’s, maar duurt het lang voor u reactie van hen krijgt? Overweeg dan eens deze onconventionele tips uit de gedragswetenschap en krijg sneller antwoord op uw vraag.

Downloads van 14 procent naar 51 procent

Allereerst een voorbeeld met de vraag of u zich hierin herkent. In Nederland werd een tijd geleden met zo’n 1.100 bedrijven met een hoog energieverbruik afgesproken om hun energieverbruik met dertig procent te besparen in de periode van 2005-2020. Ze waren verplicht om aan de overheid te rapporteren over de voortgang. De overheid maakt van deze voortgang een rapportage met een anonieme benchmark met andere bedrijven uit de sector. Zo kunnen deze bedrijven de best practices toepassen om beter te besparen. Goed idee, toch? Er was wel een probleem: bijna niemand las de rapporten.

Geen onwil

De lage betrokkenheid was geen onwil van de bedrijven. Als ze geïnterviewd werden over het mogelijk nut van de rapportages waren ze positief. Het bleek juist aan iets heel anders te liggen dan het rapport: het was de begeleidende e-mail!

Gedragswetenschappers gingen daarna helemaal los met deze e-mail. In plaats van een indirecte download-link halverwege de lange e-mail werd een directe link in de eerste zin van de tekst geplaatst. Ook werd de e-mail ingekort. De onpersoonlijke aanhef (‘Geachte heer/mevrouw’) werd vervangen door ‘Geachte heer Jansen’. De lezer wist hierdoor zeker dat de inhoud van het bericht voor hem bedoeld was. Verder lag bij de oorspronkelijke e-mail de focus op het bestuurlijke proces. In de nieuwe versie stond in plaats daarvan het downloaden én de vergelijking met bedrijven uit de sector centraal. Kortom, de waarde vóór de lezer stond nu centraal.

Deze aanpassingen zorgden voor meer dan alleen het verdubbelen van het aantal gedownloade rapporten. Uit enquêtes bleek dat de deelnemers nu zelfs over het rapport in gesprek gingen met collega’s!

Hoe zit het met uw aanvragen?

Nu is uw vraag misschien, wat heeft dit met mij te maken? Bij closings en andere initiatieven bent u vaak afhankelijk van de acties van anderen. De lessen uit dit initiatief zijn daarom rechtstreeks toepasbaar bij zo’n beetje al uw aanvragen.

Allereerst is het waardevol om uw vraag om informatie te formuleren in het belang van de ander. Wat hebben zij eraan dat u snel die data hebt? Maak vervolgens de stappen die zij moeten maken zo helder, concreet en makkelijk mogelijk.

Maak ‘hun’ plan

Het sterkste is wanneer u henzelf laat beschrijven hoe zij dit daadwerkelijk gaan doen. Net als bij andere voornemens zoals sporten, gezond eten en sparen voor de oude dag blijkt het vaak lastig om de daad bij het woord te voegen. Uit een Harvard-onderzoek bleek dat het maken van concrete plannen een aanzienlijk verschil maakt in het realiseren van de plannen.

Kortom, als u vanuit de ander formuleert, obstakels wegneemt en henzelf laat uitleggen hoe zij met uw vraag aan de slag gaan, krijgt u eerder antwoord. Dat werkt een stuk prettiger dan die eeuwige ‘friendly reminders’.

Auteur: Job ten Bosch, managing director van Debatrix (job.tenbosch@debatrix.com)