‘Veel bedrijven moeten NOW-steun waarschijnlijk terugstorten’

Veel bedrijven die in de eerste periode van de coronacrisis NOW-steun hebben ontvangen van de overheid, moeten dat geld waarschijnlijk terugstorten. Dit heeft bestuurder Janet Helder van uitkeringsinstantie UWV aangegeven in een interview met Het Financieele Dagblad.

Uitkeringsinstantie UWV begint deze week met de definitieve berekening van de NOW. Daarbij wordt gekeken of de tegemoetkoming gebaseerd op de schattingen van omzetverlies overeenkomen met de behaalde resultaten. Sommige bedrijven moeten een deel terugbetalen, omdat de verliezen uiteindelijk lager uitvielen dan in maart verwacht. Bestuurder Janet Helder van het UWV geeft aan in een interview met Het Financieele Dagblad te verwachten dat veel bedrijven NOW-steun deels moeten terugstorten.

Vanaf eind november eindafrekening

Dat komt deels door ramingen van toen die niet overeenkomen met de daadwerkelijke resultaten, bijvoorbeeld omdat de loonsom daalde toen afscheid werd genomen van de flexibele schil of omdat het omzetverlies minder groot was dan aanvankelijk werd gedacht. De bestuurder geeft geen inschatting om hoeveel bedrijven het gaat, maar adviseert ondernemingen om geld opzij te zetten en als dat niet mogelijk is, om een betalingsregeling te treffen.

Het is nog niet bekend wanneer de definitieve afrekening precies op de mat ligt, hoewel het UWV streeft naar eind november. Rond die tijd kunnen ondernemingen ook aanvragen indienen voor de definitieve vaststelling van de tweede periode NOW. Vooral mkb’s zullen eerder worden bericht, omdat grotere ondernemingen met hogere subsidies in veel gevallen een accountantsverklaring nodig hebben en die administratieve afhandeling duurt veel langer.

Fouten in de aanvraag

Ook wijst Helder op foutieve aanvragen, bijvoorbeeld wat betreft werkmaatschappijen, die nu benaderd worden om het voor het komende tijdvak goed te regelen. “Sommige ondernemers hebben niet in de smiezen wat ze fout hebben gedaan”, aldus de UWV-bestuurder in het FD. “Ruim tweeduizend horen tot een concern en voldoen volgens de eerste aanvraag niet aan de regels. Die bellen we op dat ze het nu wel goed doen, anders moeten we terugvorderen.”