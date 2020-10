Wereldhandel zet groei na dieptepunt verder door

De wereldwijde handel is in augustus met 2,5 procent gegroeid ten opzichte van juli. Dit is wel minder dan de groei in juli. Toen nam de wereldhandel met 5 procent toe vergeleken met de maand ervoor. Dat staat in de maandelijkse Wereldhandelsmonitor van het Centraal Planbureau.

De wereldhandel zit nog altijd zo’n 3 à 4 procent onder het niveau van voor de coronacrisis. Het historische dieptepunt was in april, toen de handel met 12,1 procent daalde ten opzichte van maart.

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn.

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, augustus 2020:

Het wereldhandelsvolume is in augustus 2,5% toegenomen ten opzichte van juli, volgend op een stijging van 5,0% in juli (initiële schatting: 4,8%).

Het momentum van de wereldhandel was in augustus 6,8% (niet-geannualiseerd; momentum juli: -3,9% initiële schatting: -4,0%).

De wereldwijde industriële productie is in augustus 1,0% toegenomen ten opzichte van juli (ontwikkeling juli: 3,3%, initiële schatting: 3,1%).

Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in augustus 4,6% (niet-geannualiseerd; momentum juli: -1,1%, initiële schatting: -1,2%).