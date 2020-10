Zo leidt jouw digitale transformatie tot efficiëntere samenwerking

Waar digitalisering binnen veel organisaties voorheen nog een meerjarenplan was, bleek tijdens de coronacrisis dat uitstellen geen optie meer is. Dit bracht de digitale transformatie in een stroomversnelling. Maar goed ook, want hierdoor kon ruim driekwart van de financiële afdelingen binnen enkele dagen vanuit huis worden gedraaid, blijkt uit een peiling van FinTech bedrijf Onguard onder ruim driehonderd finance professionals. Van hen verwacht zelfs bijna twee derde nog tot het einde van dit jaar grotendeels thuis te werken. Thuiswerken betekent echter ook dat je afhankelijk bent van digitale tools om je afdeling goed te laten draaien. Maar hoe zorg je dat samenwerken – ook op afstand – zo efficiënt mogelijk verloopt?

Altijd up-to-date

Wanneer collega’s elkaar enkel digitaal ontmoeten, is het best een uitdaging om goed op de hoogte te blijven. Zo kwam bijna de helft van de financeprofessionals erachter dat ze specialistische software missen om goed samen te kunnen werken. Voor het maken van de juiste beslissingen is het van cruciaal belang om te beschikken over de juiste data. Met web based software weet je zeker dat de basis altijd op orde is. Data is dan namelijk altijd volledig, actueel en realtime beschikbaar, ongeacht je locatie. Dit stelt financeprofessionals in staat om beslissingen te nemen op basis van volledige en correcte informatie, ook op afstand. Dat helpt vervolgens zowel de organisatie als klanten vooruit.

Tijdsbesparing van software

Naast het beschikken over actuele data, brengt de digitalisering nog een andere efficiëntieslag met zich mee. Door de inzet van technologieën als softwarerobots en kunstmatige intelligentie worden namelijk minder fouten gemaakt én krijgt de financeprofessional extra ondersteuning bij zijn taken. Doordat de software repeterende handelingen overneemt en hier automatisch van leert, voegt de software een voorspellende waarde toe. Deze kunnen financeprofessionals vervolgens interpreteren en op basis daarvan de dienstverlening naar klanten verbeteren en personaliseren.

Veranderende rol van financeprofessional

Door de digitalisering maakt de rol van de financeprofessional een verandering door. Waar begin dit jaar bleek dat er behoorlijk wat weerstand was voor een digitale transformatie, bleek uit de FinTech Barometer 2020, geeft bijna twee derde aan dat hier door de coronacrisis geen sprake meer van is. Het grootste deel van de financeprofessionals vindt thuiswerken zelfs dusdanig fijn dat ze dat graag blijven doen. Om dit te bewerkstelligen, treffen veel van de financeprofessionals maatregelen. Vier op de tien investeert bijvoorbeeld in het leren omgaan met nieuwe technologieën. Dat komt de digitale samenwerking ten goede en stelt ze in staat om ook in het ‘post-corona tijdperk’ geheel of gedeeltelijk thuis te blijven werken.

Door de coronacrisis is de digitale transformatie voor financiële afdelingen relevanter dan ooit. Dat biedt kansen voor financeprofessionals om hun rol naar een hoger niveau te tillen en een efficiëntieslag te maken. Het gebruik van slimme software stelt de financeprofessional in staat om altijd over actuele data te beschikken en deze te interpreteren. Hierdoor kan belangrijke bedrijfsinformatie strategisch ingezet worden, bijvoorbeeld voor een optimale klantervaring of het leveren van maatwerk. Zo draagt de digitale transformatie bij aan de efficiëntieslag die jouw finance-afdeling verder helpt. En dat komt uiteindelijk de klantcommunicatie ten goede.

Auteur: Marieke Saeij, ceo Onguard