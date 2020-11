Aandeelhouders akkoord met megabonus topman Douwe Egberts

De tekenbonus van tien miljoen voor de nieuwe topman van JDE Peet’s, de onderneming achter onder meer Douwe Egberts, heeft akkoord gekregen van de aandeelhouders. Op een bijzondere aandeelhoudersvergadering van het koffiebedrijf werd ingestemd met de formele benoeming van de nieuwe topman en daarmee ook met zijn beloning.

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) klaagde vorige week nog over de hoge beloning voor de al in september begonnen Fabien Simon. Volgens de beleggersorganisatie is een tekenbonus van dergelijke proporties nooit eerder ingezet bij een beursgenoteerde onderneming in Nederland.

Moeizame gesprekken

Ook vakbonden FNV en CNV waren verbijsterd. Ze zitten momenteel aan tafel met de Nederlandse tak van het bedrijf over een nieuwe cao. “Die gesprekken gaan op z’n zachtst gezegd heel moeizaam”, aldus FNV-bestuurder Niels Suijker. “JDE wil bestaande arbeidsvoorwaarden versoberen en heeft zelfs nog geen loonbod gedaan. Ze zijn heel krenterig aan de cao-tafel, maar laten hun topman in de miljoenen zwemmen. Onacceptabel.”

Vergoeding als compensatie

Simon krijgt de vergoeding als compensatie voor misgelopen beloningen bij zijn vorige werkgever JAB. Dat is de grootaandeelhouder van JDE, dat ook merken als Tassimo, L’Or en Pickwick voert. Door een speciale clausule kan de beloning ook nog eens snel verder stijgen. Hij wordt namelijk verplicht de miljoenen euro’s te investeren in speciaal gecreëerde aandelen die identiek zijn aan de op de beurs verhandelde aandelen, maar daarbij nog ‘dubbele winstrechten’ hebben. Alles bij elkaar zou zijn pakket gratis aandelen kunnen oplopen tot 33 miljoen euro, heeft de VEB becijferd.

Het lag al in de lijn der verwachting dat de aandeelhouders akkoord zouden gaan. Technisch gezien moest er nog gestemd worden, maar volgens de VEB was dit een gelopen race. JAB heeft nog altijd meer dan zestig procent van de aandelen van JDE in handen. Alle agendapunten waarover gestemd kon worden, werden door de aandeelhouders goedgekeurd.