AFM: Beursgenoteerde bedrijven moeten duidelijker zijn over corona

Beursgenoteerde ondernemingen zijn in hun halfjaarlijkse financiële verslaggeving nog niet altijd duidelijk over de gevolgen van de coronacrisis. Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Bijna alle onderzochte ondernemingen vermelden de effecten van de coronacrisis, maar de kwaliteit van hun toelichting varieert sterk en moet op onderdelen beter.

Met het onderzoek ‘In Balans – De effecten van Covid-19’ wil de AFM de kwaliteit van toelichtingen die ondernemingen geven over de effecten van de coronacrisis in de halfjaarcijfers, in kaart brengen. In het rapport staan ook verbeterpunten voor de jaarverslaggeving over 2020. De AFM deed het onderzoek bij 26 beursgenoteerde ondernemingen, die naar verwachting negatieve effecten van de coronacrisis ondervinden.

Kwart geeft goede informatie over gevolgen coronacrisis

Ongeveer een kwart van de ondernemingen geeft volgens de autoriteit een goede toelichting. Daar ziet de AFM naast een kwalitatieve en kwantitatieve toelichting op veronderstellingen en uitgangspunten, bijvoorbeeld ook een uitgebreide toelichting op financieringsconvenanten, gevoeligheidsanalyses en scenario’s. Verder besteden deze bedrijven aandacht aan de consistentie tussen het halfjaarlijks bestuursverslag en de halfjaarrekening, zodat er een geïntegreerd beeld ontstaat.

Goede toelichting op alle relevante onderwerpen nodig

Ongeveer de helft van de onderzochte ondernemingen geeft een goede toelichting op sommige, maar niet op alle relevante onderwerpen. De AFM roept hen op dat in de jaarverslaggeving over 2020 wel te doen. “Zo moeten zij veronderstellingen en uitgangspunten voor posten als latente belastingvorderingen, voorzieningen voor kredietverliezen en toetsen op bijzondere waardeverminderingsverliezen, adequaat en begrijpelijk toelichten. Een kleine groep licht vrijwel niets toe.”

Goed rapporteren belangrijk voor beleggers

Voor beleggers is het volgens de AFM belangrijk dat beursgenoteerde ondernemingen in hun financiële verslaggeving relevant rapporteren over de effecten van de coronacrisis. “Daarbij gaat het niet alleen om financiële effecten, maar ook om niet-financiële aspecten die hiermee samenhangen, zoals het werknemersperspectief en het businessmodel. Verder is het belangrijk dat ondernemingen duidelijk zijn over de maatregelen die zij nemen om negatieve gevolgen van de crisis te beperken.”

AFM deelt praktijkvoorbeelden

De AFM roept ondernemingen op in hun jaarverslaggeving over 2020 de toelichtingen op de effecten van de coronacrisis begrijpelijk en zorgvuldig op te stellen. In haar rapport benoemt de AFM een “aantal goede voorbeelden uit de praktijk.” Als voorbeeld: Gebruikers van financiële verslaggeving geven aan dat gevoeligheidsanalyses belangrijk zijn voor hun begrip van de risico’s die onderliggend zijn aan de waardering van activa en verplichtingen22. “Een duidelijke uitgebreide gevoeligheidsanalyse geeft de gebruiker inzicht in de krachten die spelen bij de waardebepaling.” Een voorbeeld van een goede toelichting op de gevoeligheidsanalyse zien we volgens de AFM bij Fugro N.V.

Verslaggeving met beoordelingsverklaring

Voor alle 98 ondernemingen die hun halfjaarbericht 2020 voor 1 oktober 2020 bij de AFM hebben gedeponeerd, is onderzocht in hoeverre deze verslaggeving is voorzien van een beoordelingsverklaring van een externe accountant. Van deze 98 ondernemingen zijn er 23 waarbij het halfjaarbericht 2020 is voorzien van een beoordelingsverklaring van een externe accountant (2019: 22 ondernemingen). Voor negen van de 23 beoordelingsverklaringen heeft de externe accountant reden gezien een paragraaf op te nemen over onzekerheden rondom Covid-19.