Balkenende: “Noodzaak voor gemeenschappelijke strategie”

“De Nederlandse economie staat er relatief goed voor en dat is de verdienste van een sterke economische structuur.” Dat zei Jan Peter Balkenende tijdens de opening van Exact Live. Balkenende leidde Nederland door de financiële crisis die in 2008 begon. “Ik zag destijds een houding tussen internationale regeringsleiders onderling van ‘hier moeten we samen aan werken’.”

Hoop voor de toekomst

Voor Balkenende staat het feit dat Nederland ook weer uit de crisis komt buiten kijf. “We moeten er met zijn allen het beste van zien te maken. Het is een goed teken dat de overheidsfinanciën er, in vergelijking met andere landen, nog goed voor staan.” Hij wees verder op verschillende sectoren die goed met de crisis om weten te gaan en mooie resultaten boeken. “Corona dwingt ons anders te denken over onder andere het klimaat en circulariteit. Dat biedt hoop.”

De oud-premier, die tegenwoordig onder meer partner is bij EY, roept ondernemers op vertrouwen te hebben en creatief te zijn. Volgens hem liggen er genoeg kansen voor hen die daarvoor open staan, op zowel de korte als de lange termijn. “Neem bijvoorbeeld een rijschool die in virtual reality les gaat geven, of aan andere succesvolle toepassingen van AI. Digitalisering van de organisatie is iets waar ondernemers ook in de toekomst veel baat bij hebben.”

Verschillende scenario’s

Volgens Alexander Rahusen, CFO bij Exact, is het belangrijk dat het kabinet mensen in de huidige crisis houvast biedt. “Hoe lang het nog gaat duren en wat voor licht we zien aan het einde van de tunnel weet niemand. Wat wel helpt is om verschillende scenario’s te schetsen van bijvoorbeeld zes maanden en anderhalf jaar. Probeer eens te berekenen wat er dan gebeurt. Dat kan ondernemers helpen en doen besluiten om toch bepaalde stappen te zetten.”

Vertrouwen scheppen

Daar was Balkenende het roerend mee eens. “Het ergste wat je kunt hebben is een sfeer van vermoeidheid, neerslachtigheid en een gebrek aan perspectieven. Tijdens de crisis in 2008 was het grootste gevaar dat we niet tijdig zouden optreden, daarom hebben we toen gezegd: we gaan onconventioneel opereren, we moeten een bank overnemen en gaan aan steunverlening doen. Het was cruciaal dat het vertrouwen in het financiële stelsel niet wegviel. De kunst is daarom om stappen te zetten die vertrouwen scheppen en hoop geven.”

Gemeenschappelijke strategie

Tot slot doen mensen er volgens Balkenende goed aan zich te beseffen dat de oproep van Mark Rutte om ‘samen’ door de crisis te komen, niet slechts holle woorden zijn. “Als je midden in een groot probleem zit, heb je namelijk een gemeenschappelijke strategie nodig. Het is riskant als dat wordt vermengd met nationale en geopolitieke belangen.” “Corona is niet alleen een overheidskwestie”, zegt hij. “De wereld bestaat uit ondernemingen, universiteiten en maatschappelijke organisaties. Dit raakt ons allemaal.”