Cel en 4,9 euro miljoen geëist voor beursfraude uitvindersbedrijf

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag in de rechtbank in Amsterdam celstraffen geëist tot drie jaar en een bedrag van 4,9 miljoen euro vanwege omvangrijke beursfraude. Drie voormalige bestuurders (70, 66 en 61 jaar) van het failliete uitvindersbedrijf Innoconcepts worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, bedrog in jaarcijfers en valsheid in geschrift.

De drie zouden deel hebben uitgemaakt van een organisatie die als oogmerk het plegen van misdrijven had. Het OM denkt dat er opzettelijk met de cijfers is gesjoemeld en dat de controlerend accountant vals is voorgelicht. Het ging om de periode 1 januari 2005 tot en met 31 augustus 2009.

Meer dan 100 miljoen verbrand

Het beursfonds ging op 23 december 2010 failliet waardoor beleggers en investeerders fors werden gedupeerd. Om hoeveel geld het gaat, is niet te achterhalen, maar de officier van justitie haalde op de zitting communicatie tussen de verdachten uit 2007 aan waarin zij volgens hem zelf al schrijven dat ze meer dan honderd miljoen euro hebben verbrand. Volgens hem is de werkelijke schade vermoedelijk veel hoger.

Tegen het bedrijf was aangifte gedaan door de voormalige algemeen directeur en leden van de Raad van Commissarissen van het beursfonds, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Vereniging Effectenbezitters (VEB). De FIOD voerde daarop een omvangrijk onderzoek uit en daaruit bleek een crimineel samenwerkingsverband, meldt het OM.

Hoogste straffen

Tegen de twee bestuurders die het OM ziet als leiders van het criminele samenwerkingsverband en als beleidsbepalers, zijn de hoogste straffen geëist, namelijk drie jaar cel tegen de 70-jarige man en 30 maanden cel tegen de 66-jarige man. De 61-jarige financiële man hoorde 18 maanden cel eisen.