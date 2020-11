CFO Royal Schiphol Group vertrekt na eerste termijn

Jabine van der Meijs (CFO en lid van de Management Board) heeft laten weten af te zien van herbenoeming als bestuurder van Royal Schiphol Group voor een tweede termijn van vier jaar. Haar eerste termijn loopt 1 april 2021 af.

Van der Meijs: “Dit besluit was niet eenvoudig, omdat Schiphol een prachtige organisatie is met geweldige collega’s. Toch heb ik besloten dat ik, na vier inspirerende jaren bij Schiphol, me wil richten op nieuwe uitdagingen. Ik zie daarom af van herbenoeming. Natuurlijk zal ik mij de komende maanden nog vol inzetten voor Schiphol.”

Namens het directieteam van Schiphol Group laat Dick Benschop weten: “Ik vind het jammer dat Jabine Schiphol gaat verlaten. Wij hebben met veel plezier samengewerkt. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de financiële ontwikkeling van ons bedrijf. Finance, inkoop en riskmanagement zijn op een volgend niveau gebracht en zij heeft onze internationale activiteiten succesvol geleid.”

>> Van der Meijs werd in 2017 aangesteld als CFO

Besluit gerespecteerd

President-commissaris Louise Gunning-Schepers: “Wij respecteren het besluit van Jabine om af te zien van herbenoeming. De RvC waardeert de belangrijke bijdrage die Jabine heeft geleverd, zeker in de moeilijke periode waar we nu in zitten als sector. We gaan als Raad van Commissarissen de procedure voor opvolging snel starten.”

