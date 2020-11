Chinese autoriteiten houden grootste beursgang ooit tegen

Chinese autoriteiten houden plotseling de megabeursgang van Ant Group tegen. De financiële dienstverlener van het Chinese webwinkelconcern Alibaba zou later deze week bijna 35 miljard dollar ophalen op de aandelenmarkten in Shanghai en Hongkong. Daarmee was het de grootste beursgang ooit geworden.

Als reden voor de ingreep wezen de autoriteiten dinsdag op veranderingen in de regelgeving, zonder dit nader uit te leggen. Het was wel al bekend dat Chinese toezichthouders er problemen mee hadden dat Ant Group als financiële dienstverlener niet aan dezelfde strenge regels was onderworpen als bijvoorbeeld banken.

Eerder deze week waren er al signalen over mogelijke bezwaren vanuit Peking. De Chinese miljardair Jack Ma, mede-oprichter van Alibaba, werd maandag opgeroepen een zeldzame vergadering bij te wonen met de centrale bank van het land en drie andere financiële toezichthouders.

Kritiek op overheid

Ma had recent nog kritiek geuit op overheden en financiële autoriteiten in binnen- en buitenland, omdat ze innovatie zouden onderdrukken en onvoldoende aandacht zouden schenken aan ontwikkeling en kansen voor jongeren. Op een conferentie in Shanghai eind vorige maand vergeleek hij de akkoorden van Bazel, waarin internationale eisen voor bankbuffers zijn vastgelegd, met een club voor ouderen. Chinese staatsmedia hebben afgelopen dagen uitgebreid aandacht besteed aan die opmerkelijke uitlatingen van de miljardair.

De autoriteiten grepen overigens in bij het deel van de beursgang dat gepland was in Shanghai. Ant Group liet kort daarop zelf weten dat ook de gang naar de aandelenbeurs in Hongkong werd opgeschort.

Activiteiten verder uitbreiden

Ant wilde de opbrengst van de aandelenverkoop gebruiken om zijn activiteiten uit te breiden en onderzoek en ontwikkeling te financieren. Wat de ingreep van de autoriteiten op langere termijn betekent voor die plannen is niet naar buiten gebracht. Voorlopig blijft het record voor de grootste beursgang ooit in handen van het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco, met ruim 29 miljard dollar.