Coalitie: groter deel belastingkorting naar kleinere bedrijven

De vier coalitiepartijen dienen samen een voorstel in om ervoor te zorgen dat een groter deel van een omstreden belastingkorting van vier miljard bij het midden- en kleinbedrijf terechtkomt. Op die manier hopen zij toch meer partijen warm te maken voor de baangerelateerde investeringskorting (BIK).

De meeste oppositiepartijen zien namelijk niets in de investeringskorting, die in 2021 en 2022 in totaal vier miljard euro kost. Het is een “cadeautje aan multinationals”, of het afschaffen van de dividendbelasting in een nieuw jasje, klaagt de oppositie. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Fiscaliteit) bezwoer al eens in een Kamerbrief dat het grootste deel van de misgelopen inkomsten ten goede komen aan het midden- en kleinbedrijf (mkb).

Schuiven met twee tarieven

Om ervoor te zorgen dat zo’n 65 procent van de korting terecht komt bij het mkb, schuiven de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie met de twee tarieven. Op investeringen van 20.000 tot 5 miljoen euro komt een korting van 3,9 procent, in plaats van 3 procent zoals in het plan van de staatssecretaris. Bedrijven die investeringen boven de 5 miljoen doen, krijgen hier geen 2,44 procent korting op, maar 1,8 procent.

De SGP pleitte er al eerder voor om een groter deel van het budget bij kleinere bedrijven terecht te laten komen. Kamerlid Chris Stoffer wil nog verder schuiven, zodat 70 procent bij het midden- en kleinbedrijf terechtkomt. Hij dient daartoe een voorstel in met eenmansfractie Wybren van Haga.

Effectiviteit in twijfel getrokken

De BIK komt in de plaats van verdere verlaging van de winstbelasting en moet voorkomen dat private investeringen opdrogen. Maar onder andere het Centraal Planbureau en de Raad van State trekken de effectiviteit van de korting in twijfel.

VVD-Kamerlid Helma Lodders zei dinsdag tijdens het debat over de belastingplannen voor volgend jaar dat ze hoopt dat het coalitie-voorstel als “handreiking” naar andere Kamerleden wordt gezien. “En dat we allemaal snel ondernemers, klein, maar ook groot, kunnen laten investeren in de toekomst van Nederland, en herstel van de economie.” De VVD is groot voorstander van de investeringskorting.

Ondanks het verzet van linkse partijen en de PVV, kan het omstreden plan waarschijnlijk wel op steun rekenen in zowel de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer, waar de coalitiepartijen slechts 32 van de 75 zetels bezetten. Forum voor Democratie (goed voor tien zetels in de senaat) is positief over het plan en voorman Henk Otten van GO (twee zetels) zei dinsdag tegen EenVandaag dat ook hij voorstander is van de BIK.