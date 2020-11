Column Ronald Bruins: Rücksichtslos hetzelfde

Als hoofdredacteur van Executive Finance heb ik de laatste tijd heel veel CFO’s en experts gesproken over de digitalisering van de financefunctie. Daarbij vallen me twee zaken op. Ten eerste zijn er bedrijven die nog maar net aan dat digitale traject zijn begonnen. Ze digitaliseren de transactionele processen in finance en richten al doende een soort accounting power house op. Of een Shared Service Center. Of welke naam ze er ook maar aan geven. Maar dat alleen is niet genoeg en daar komt mijn tweede punt om de hoek kijken. U wilt als CFO namelijk toch operationele data hebben om die te koppelen aan financiële data. Daarmee kunt u voor de business rapportages maken en key-performance-indicatoren formuleren waar ze wat mee kunnen.

Logische conclusies

Dat koppelen van financiële data aan operationele data is al moeilijk genoeg. Het vraagt om standaardisatie van de informatiestromen, zodat u ze kunt automatiseren. Bijvoorbeeld in een ERP-pakket waarmee u dan over de disciplines van afdelingen als sales, productie, marketing en finance logische conclusies voor besluitvorming kunt trekken.

Standaardisatie is ook, sla er diverse expertartikelen maar op na, een voorwaarde voor groei en internationalisering. Wie wil groeien, moet een standaard hoeveelheid informatie onder zijn motorkap hebben. Om daarmee op een standaard manier mee aan te sturen. Of dat nu in Japan, het Midden-Oosten of Brazilië is. CFO Herman Molenaar van Vanderlande zei het tegen mij ooit eens zo: “Wij hebben gekozen voor standaardisatie aan de binnenkant als basis voor flexibiliteit aan de buitenkant.”

Simpelweg één kiezen

Dat moet ook wel als je in honderden landen evenzo vele projecten in de gaten moet houden. Dan wil je, plat gezegd, niet meer spreadsheets over en weer moeten sturen of over definities soebatten. Nee, dan moet stuurinformatie wereldwijd rücksichtslos hetzelfde zijn.

Ook daar had Molenaar het over. “Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, maar als bedrijf moet je er simpelweg één kiezen. Eén bedrijf, één taal, één manier van werken en een bottom line. Daar draait het om als je wilt internationaliseren.” Duidelijker kan het niet.

Daar begint wat mij betreft ook de digitalisering van een organisatie. Standaardiseren om vervolgens te automatiseren. Om daarna duidelijke kpi’s vanuit finance gekoppeld aan de operatie te krijgen. Om wellicht zelfs robotic process automation toe te passen. Toekomstmuziek? Nee hoor. Vraag Molenaar. Maar vraag ook gerust experts die zich met RPA bezighouden. Een digitale financefunctie begint bij de basis op orde hebben. Het moet rücksichtslos hetzelfde zijn.