De adoptie van AI in de financiële dienstverlening

Kunstmatige intelligentie (AI) heeft zich razendsnel ontwikkeld. Niet zo lang geleden was het nog een experimentele technologie die slechts mondjesmaat werd ingezet in het bedrijfsleven. In de afgelopen jaren is kunstmatige intelligentie echter uitgegroeid van een ‘technologie om in de gaten te houden’ tot een ‘technologie om te omarmen’. Als gevolg van deze snelle ontwikkeling geven steeds meer organisaties kunstmatige intelligentie een plek in de dagelijkse werkpraktijk. In samenwerking met een aantal leidende financiële dienstverleners heeft Hyarchis onderzoek gedaan naar de trends rondom AI binnen de financiële sector.

De top 5 trends in de financiële dienstverlening zijn:

Snelle transitie van experimentele naar toegepaste technologie Gegevensbescherming vraagt om slimme AI tooling AI-strategie wordt het best centraal, op C-niveau beheert AI-as-a-Service maakt kunstmatige intelligentie toegankelijker Kunstmatige intelligentie wordt een doorslaggevende concurrentiefactor

