Dit zijn de valkuilen bij de definitieve berekening van NOW 1

De bedragen die dit voorjaar uitbetaald zijn in het kader van de NOW 1, zijn voorschotten. Daarbij is uitgegaan van het geschatte omzetverlies. Inmiddels is bij ondernemers bekend wat het werkelijke percentage omzetverlies is en kan bij het UWV het definitieve bedrag berekenen worden ingediend. Tijd voor verantwoording dus. Ondernemers lopen daarbij nog wel tegen een aantal valkuilen aan zegt Kevin Tibbe van Flynth Adviseurs en Accountants. “En de verwachting is dat de regels strikt worden nageleefd door de overheid.”

Ondernemers die gebruik gemaakt hebben van de NOW 1, kunnen inmiddels bij het UWV de definitieve berekening indienen voor hun tegemoetkoming. Dat is soms toch nog wel lastig, zo blijkt. “Wat veel ondernemers niet beseffen is dat verstrekte subsidies ook meetellen voor de omzet”, zegt Kevin Tibbe, accountant bij Flynth Adviseurs en Accountants en spreker op de cm: Nationale Administrateursdag. “Dus eventuele ontvangen overige ontvangen tegemoetkomingen moet je in de afrekening ook meenemen in je omzet. Alle opbrengsten die onder het begrip omzet vallen moeten mee in de afrekening.”

Wat is omzet binnen de NOW? Hoofdregel: Om in aanmerking te komen voor een subsidie op grond van de NOW geldt een drempel van twintig procent omzetdaling over drie maanden Voor rechtspersonen: De regeling verwijs naar de definitie van het netto-omzetbegrip zoals gedefinieerd in BW 2:377 lid 6.

De omzet word gecorrigeerd voor de in de winst- en verliesrekening verantwoorde wijziging in onderhanden projecten.

Voor de omzet dient een bestendige gedragslijn gevolg te worden voor de grondslagen en detailtoepassing die consistent zijn met de grondslagen van detailtoepassingen zoals deze zijn gehanteerd in de laatste (voor 1 maart 2020) vastgestelde jaarrekening, mits deze conform wet- en regelgeving is opgesteld.

Alle baten die voorkomen uit de uitvoering van normale activiteiten van een organisatie, ook als deze gewoonlijk met een andere term dan omzet worden aangeduid, vallen onder omzet in de zin van deze regeling.

Het matchingbeginsel, wordt net zoals gebruikelijk, toegepast voor de NOW-regeling. Subsidies en baten die betrekking hebben op een langere periode dan de gekozen meetperiode worden naar rato aan de betreffende perioden toegerekend voor de bepaling van de omzetdaling. Voor natuurlijke personen (specifiek): Omzetbepaling die de basis is geweest voor de laatste vastgestelde aangifte voor de Wet inkomstenbelasting 2001, mits deze conform wet- en regelgeving is opgesteld.

Zie verder de voorwaarden voor rechtspersonen.

Verschillende verklaringen

Of u een accountantsverklaring of derdenverklaring mee moet sturen met uw aanvraag definitieve berekening NOW, hangt af van de hoogte van uw voorschot en definitieve tegemoetkoming. Ook is het van belang of u een aanvraag als onderdeel van een groep of concern heeft gedaan. Hoeft u geen verklaring mee te sturen, of kunt u toe met een derdenverklaring, dan heeft u tot en met 23 maart 2021 de tijd om deze aanvraag te doen; moet u een accountantsverklaring meesturen, dan heeft u tot en met 29 juni 2021 de tijd. Wacht echter niet te lang met het ingang zetten van de werkzaamheden want er is de nodige tijd nog om tot de juiste verklaring te kunnen komen.

Verplichte verklaringen • Een derdenverklaring, waarin een administratiekantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie het omzetverlies bevestigt, is verplicht bij een voorschot tussen 20.000 en 100.000 euro; of bij een definitieve tegemoetkoming tussen 25.000 en 125.000 euro (ongeacht de hoogte van het voorschot);

• Een accountantsverklaring, waarin een registeraccountant of een gecertificeerde accountants-administratieconsulent verklaart over de betrouwbaarheid van bijvoorbeeld de jaarrekening, is verplicht bij een voorschot van 100.000 euro of meer; of bij een definitieve tegemoetkoming van 125.000 euro of meer (ongeacht de hoogte van het betaalde voorschot).

Werkmaatschappijen

“Ook bij werkmaatschappijen gaat het nog wel eens mis”, zegt Tibbe. “Vaak zien we dat de tegemoetkoming op werkmaatschappijniveau is aangevraagd. Zeker bij NOW 1 was daar nog de nodige onduidelijkheid over. Daar is toen uiteindelijk een uitzondering gemaakt voor werkmaatschappijen, zodat zij onder voorwaarden wel zelfstandig NOW konden aanvragen. Bij die voorwaarden hoort ook de zekerheid van een accountantsverklaring, ongeacht het aangevraagde bedrag. Ook al gaat het om 10.000 euro. Blijft er dan nog wat over van de NOW? Een accountantsverklaring (maar ook een derdenverklaring) is natuurlijk niet gratis.”

Terugbetalen

Als de kosten niet tegen de opbrengsten opwegen, kun je er dan nog onderuit komen? Tibbe: “Als wel is aangevraagd voor een werkmaatschappij en je komt er achter dat je geen recht hebt, of er blijft niets van over als je alle kosten meetelt, dan moet je je melden bij UWV en aangeven dat je alles wil terugbetalen. Doe dit zo snel mogelijk om eventuele vervelende consequenties te voorkomen.

Dat moet ook als er meer omzet gemaakt is dan verwacht en de tegemoetkoming dus onterecht is.”

“Let op: ook als een ondernemer geen aanvraag voor een definitieve berekening doet, gaat UWV ervan uit dat er geen recht op een tegemoetkoming is en moet het volledige voorschot terugbetaald worden.”

Concern Voor de werkgever die onderdeel is van een groep of concern geldt dat de bedragen van alle aanvragen (van de loonheffingennummers) binnen de groep of het concern bij elkaar opgeteld moeten worden. Het totaalbedrag bepaalt of een accountants- of derdenverklaring nodig is.

Bij een aanvraag NOW op werkmaatschappijniveau (omdat het concern of de groep onder de 20 procent omzetverlies komt) maakt het niet uit hoe hoog de tegemoetkoming of het voorschot is, er is altijd een accountantsverklaring nodig.

Aangevraagd bedrag is de basis

“Waar het ook mis kan gaan is als je bijvoorbeeld 150.000 euro aangevraagd hebt, maar je blijkt 50.000 euro nodig te hebben. Je zou dan kunnen denken dat je genoeg hebt aan een derdenverklaring, maar dat gaat niet op”, stelt Tibbe. “Het gaat echt om het aangevraagde bedrag. In dit geval dus om die 150.000 euro en dan is er een accountantsverklaring nodig.”

Vergrootglas

Tibbe verwacht dat de regeling onder een vergrootglas ligt. “De NOW-regeling is natuurlijk met stoom en kokend water opgezet in maart. Er is toen wel bedacht dat er ook misbruik van gemaakt zou kunnen worden, maar snelheid had toen even voorrang. We verwachten dan ook dat het toezicht nu strikt wordt nageleefd. Dat er geen afwijking geaccepteerd wordt.”

“Eigenlijk pas in de allerhoogste categorie kun je met materialiteit werken volgens de overheid”, vervolgt Tibbe. “Daar is de omzet zo groot dat er een foutmarge wordt geaccepteerd. Maar voor alle categorieën daaronder geldt dat iedere fout gewoon gecorrigeerd en terugbetaald moet worden. Alleen in de hoogste categorie, bij heel grote bedrijven, hoeft het niet direct te leiden tot een correctie.”

Omzetbepaling

Nog een valkuil bij het bepalen van de omzet is het moment van leveren. “Let op: voor de omzetbepaling is niet het moment van factureren van belang, maar het moment van leveren”, zegt Tibbe. “Nu leveren, maar factureren buiten de NOW-periode, heeft dus geen zin. Dan geldt de omzet nu. De overheid maar ook de verstrekker van verklaringen moeten hier zeker op gaan letten.”

Afrekening NOW 2 uitgesteld

“De afrekening voor NOW 2 zou in november open gesteld worden, maar dat is uitgesteld tot april 2021”, zegt Tibbe. “Hou er rekening mee dat voor iedere nieuwe tranche in de NOW een aparte verklaring nodig is. Je hebt dus ook iedere keer opnieuw de kosten.”

Aandachtspunten afrekening NOW 1

Het omzetbegrip zoals dat in de wet staat moet gehanteerd worden voor de NOW. Dus ook tegemoetkomingen zoals andere corona-subsidies tellen mee voor je omzet.

De afrekening van NOW 1 moet voor 23 maart ingediend zijn.

Breng in kaart in hoeverre je recht had op een tegemoetkoming: Wat is mijn omzet geweest? Waar zou ik recht op hebben? Wat heb ik aangevraagd? Welke verklaring moet ik dan aanleveren? En welke informatie moet ik dan aanleveren?

Afhankelijk van het aangevraagde bedrag moet je dan contact opnemen met je accountant/adviseur.

Zorg dat je op tijd in beeld brengt waar je recht op hebt, want de afrekening moet op tijd binnen zijn. En heb je te veel aangevraagd? Onderneem dan ook direct actie om terug te gaan betalen, want de overheid gaat het je zwaar aanrekenen als je geldt houdt, waar je geen recht op had.

Over Kevin Tibbe Kevin Tibbe AA heeft accountancy gestudeerd en is accountant bij Flynth Adviseurs en Accountants in Almelo. Hier houdt hij zich met name bezig met het opstellen van jaarrekeningen en het adviseren en begeleiden van ondernemers in het mkb. Naast deze werkzaamheden is hij ook verbonden aan het bureau vaktechniek van Flynth, waarbij hij de link legt tussen theorie en de toepassing in de praktijk.

