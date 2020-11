Door corona minder benoemingen vrouwen als CEO

De coronapandemie heeft bij veel bedrijven geleid tot een herbezinning van strategische doelen, personeelsbestand en prestatiegerichtheid in tijden van onzekerheid. Ook benoemden bedrijven vaker CEO’s met een bewezen staat van dienst en een rijke ervaring, dan CEO’s met een divers profiel. Dit blijkt uit rapport ‘Route naar de Top 2020’ dat Heidrick & Struggles, voor het zevende jaar op rij, publiceert.

>> Lees ook: Hebzuchtige CEO’s doen minder aan maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het rapport analyseert de carrièrepaden van 965 CEO’s werkzaam voor beursgenoteerde bedrijven in twintig landen. Het doel van het rapport is om inzicht te geven in de vaardigheden en ervaringen van CEO’s en hun weg naar de top. In het rapport is gekeken naar de benoemingen van CEO’s na 11 maart 2020, de dag dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de pandemie uitriep. Ook bevat het rapport trendgegevens over de periode juli 2019 tot juni 2020.

Onmiskenbare verschuivingen

“Er hebben onmiskenbare verschuivingen plaatsgevonden in de CEO-selectie tijdens de pandemie”, zegt Jeff Sanders, vicevoorzitter en co-managing partner van de wereldwijde CEO & Board Practice, Heidrick & Struggles. “Organisaties zijn meer geneigd om extern op zoek te gaan naar nieuwe CEO’s en hechten meer belang aan nieuw aangestelde CEO’s met eerdere CEO-ervaring. Hoewel een bewezen staat van dienst buitengewoon belangrijk is, weten we dat bredere ervaring, duurzaamheid en purpose cruciaal zijn voor overleving en groei op de lange termijn.”

>> Lees ook: Peter ter Horst: van controller naar CFO en CEO

De belangrijkste trends

Na de pandemieverklaring van de WHO is het aantal nieuwe benoemde CEO’s met eerdere CEO-ervaring sterk toegenomen:

• Van de 30 CEO’s die zijn benoemd tussen 11 maart 2020 en 30 juni 2020, was 63 procent al eerder CEO, vergeleken met 44 procent van de CEO’s benoemd tussen oktober 2019 en 10 maart 2020.

• Bovendien zochten meer bedrijven buiten hun organisatie naar hun volgende CEO, waarbij de externe benoemingen van slechts 35 procent naar 57 procent sprongen. Mogelijk omdat ze geen ervaren interne kandidaat hadden om het roer over te nemen te midden van de pandemie.

Omdat bedrijven meer gericht waren op eerdere CEO-ervaring nam de genderdiversiteit, sector overschrijdende ervaring en buitenland ervaring van CEO’s aanzienlijk af:

• Benoemingen van vrouwelijke CEO’s daalden van 12 procent in de groep die werd benoemd na oktober 2019 tot slechts 3 procent na de aankondiging van de pandemie.

• Sector overschrijdende ervaring daalde van 18 procent naar 13 procent en buitenlandervaring daalde van 39 procent naar 30 procent.