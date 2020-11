Economie eurozone toonde sterkste herstel ooit in derde kwartaal

De economie van de eurozone toonde in het derde kwartaal met afstand het sterkste herstel ooit gemeten. De groei bedroeg bijna 13 procent ten opzichte van het tweede kwartaal toen de economie nog zwaar gebukt ging onder de eerste coronalockdown, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat.

Het herstel was bovendien sterker dan economen in doorsnee hadden voorzien. Toch blijven veel kenners pessimistisch aangezien nieuwe lockdownmaatregelen inmiddels weer voor nieuwe economische problemen zorgen. Deskundigen van ING spreken bijvoorbeeld van een “bitterzoet resultaat” vanwege alle beperkingen die overheden onlangs weer hebben aangekondigd. Daardoor is het eigenlijk onvermijdelijk geworden dat de economie in het vierde kwartaal weer flink zal krimpen.

Geen specifieke cijfers over Nederland

Overigens heeft Eurostat nog geen specifieke cijfers over Nederland beschikbaar. Wel is al duidelijk dat het economische herstel vooral in de zuidelijke landen en Frankrijk erg sterk was. In Italië ging het om een plus van ruim 16 procent, de Spaanse economie groeide bijna 17 procent en de Franse economie nam meer dan 18 procent in omvang toe. Ook Duitsland, de grootste economie van Europa, veerde flink op met een plus van ruim 8 procent.

Het lukte de economie van de eurozone afgelopen kwartaal nog niet om al boven het niveau van een jaar eerder uit te stijgen. Het bruto binnenlands product (bbp) van alle eurolanden tezamen was nog altijd ruim 4 procent kleiner dan een jaar eerder. In sommige van de landen waar al gegevens over bekend zijn, is de achterstand groter. De Spaanse economie had aan het einde van het derde kwartaal nog bijna 9 procent goed te maken ten opzichte van vorig jaar rond die tijd.

Reden tot bezorgdheid

De economen van ING merken op dat nieuwe inflatiecijfers van de eurozone eveneens reden tot bezorgdheid geven. De inflatie bleef in oktober stabiel op min 0,3 procent op jaarbasis, ver onder het niveau dat de Europese Centrale Bank (ECB) het liefste ziet. Verder is bekend geworden dat de werkloosheid in de eurozone in september 8,3 procent bedroeg. Dat is hoger dan de 8,2 procent waar kenners alom op rekenden.

De ECB kwam afgelopen donderdag al met een waarschuwing over het economisch herstel in de eurozone. De oplopende besmettingsaantallen en lockdownmaatregelen om de pandemie in te dammen hebben volgens ECB-president Christine Lagarde geleid tot een “duidelijke verslechtering” van de vooruitzichten, wat ingrijpen noodzakelijk maakt. De centrale bank komt in december vrijwel zeker met extra steun om het eurogebied weer een oppepper te geven.