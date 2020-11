Elon Musk haalt Bill Gates in als één na rijkste man ter wereld

Elon Musk, topman van onder meer Tesla en SpaceX, kan zich sinds maandag rijker noemen dan Microsoft-oprichter en weldoener Bill Gates (foto). Het fortuin van de 49-jarige Musk steeg door de stijgende aandelenprijs van Tesla met 7,2 miljard dollar (ongeveer 6,1 miljard euro) naar een totaal van 127,9 miljard dollar (108 miljard euro).

Musk heeft zijn vermogen dit jaar al zien stijgen met 100,3 miljard dollar en is daarmee de snelste stijger op de miljardairsindex van Bloomberg, een ranglijst met de 500 rijkste personen ter wereld. In januari stond hij nog op de 35e plaats. Zijn snelle stijging op de ranglijst heeft Musk grotendeels te danken aan Tesla, waarvan de totale waarde momenteel zo’n 500 miljard euro bedraagt. Zo’n 75 procent van Musks netto vermogen bestaat uit Tesla-aandelen, die ongeveer vier keer zoveel waard zijn als zijn aandeel in ruimtevaartbedrijf SpaceX.

Lager dan de tweede plaats

Het is de tweede keer in acht jaar dat de puissant rijke techondernemer en filantroop Bill Gates lager dan de tweede plaats staat op de Bloomberg-ranglijst. Gates stond jarenlang bovenaan de lijst, tot Amazon-oprichter Jeff Bezos in 2017 een groter fortuin vergaarde. Gates’ fortuin van 127,7 miljard dollar zou echter veel groter zijn als hij en zijn echtgenote Melinda niet veel doneerden aan goede doelen. Sinds 2006 hebben zij meer dan 27 miljard dollar in de Bill & Melinda Gates Foundation gestoken.

Coronastatistieken en complottheorieën

Gates en Musk steken elkaar niet alleen in de omvang van hun vermogen naar de kroon. Musk schreef op Twitter onder meer dat Gates “geen flauw benul” heeft van elektrische trucks. Ook over de coronapandemie hebben de miljardairs al verbaal de degens gekruist. Gates, wiens stichting flink heeft gedoneerd voor vaccinonderzoek, heeft zijn bezorgdheid geuit over Musks verdachtmakingen omtrent coronastatistieken en de complottheorieën die Musk heeft verspreid.

2020 is vooralsnog een lucratief jaar geweest voor de superrijken. Ondanks de pandemie en een wereldwijde golf van ontslagen, die vooral de werkende mensen en de armen in de wereld treft, zijn de personen op de Bloomberg miljardairsindex 23 procent rijker geworden sinds het jaar begon, zo’n 1,3 biljoen dollar (ongeveer 1097 miljard euro).