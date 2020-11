Exclusief onderzoek: Verdergaande digitalisering is een kans (die u ook oppakt)

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar onderzochten cm: en Executive Finance samen wat u als financeprofessional bezighoudt als het gaat om technologie in uw werk. Corona heeft gezorgd dat sommige nieuwe controles en rapportages in een stroomversnelling zijn geraakt, terwijl anderzijds projecten zijn uitgesteld en investeringen bevroren.

Op de stelling ‘IT stelt mij als financial in staat om een betere partner van de business te zijn’ antwoordt bijna 80 procent van de respondenten bevestigend. En maar liefst 97 procent van de financiële professionals ziet verdergaande digitalisering als een kans. De reacties variëren van ‘Digitaliseren biedt enorme kansen om allerlei processen te verbeteren, betrouwbaarheid van data te vergroten, en daardoor beter informatie te kunnen verstrekken’ tot ‘Het wordt een bedreiging als je jezelf niet ontwikkelt’. Kortom: stilstaan is geen optie.

RPA: nieuwkomer in de top 10

Informatiebeveiliging blijft stevig op de eerste plaats staan waar het gaat om nieuwe technologische ontwikkelingen waar de financeprofessional zich in 2020 mee geconfronteerd ziet. Dat cloud computing ook hoog scoort mag in deze tijden van thuiswerken geen verbazing wekken. Nieuw in de top 10 is robotic process automation (RPA). RPA werd dit jaar voor het eerst uitgevraagd onder de deelnemers en 55 procent van de respondenten kent het begrip. Daarvan maakt 30 procent er ook gebruik van. De ondernemingen die RPA inzetten, zijn met name de grotere bedrijven in industrie, handel en nijverheid.

