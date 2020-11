‘Faillissementsgolf dreigt in voorjaar’

Terwijl de werkloosheid licht daalt, het aantal faillissementen in ruim 21 jaar niet zo laag is geweest als nu en de economie volgens economen sneller herstelt van de coronacrisis dan verwacht, gaan op de achtergrond vanaf nu steeds meer bedrijven serieus in problemen komen. In het tweede kwartaal van volgend jaar wacht zelfs een vloedgolf aan faillissementen, schrijft De Telegraaf.

Dat verwachten 102 herstructureringsexperts van banken, juristen, consultants en investeerders in een onderzoek door accountants- en advieskantoor PwC en de Universiteit Leiden. Met 47 procent rekent bijna de helft van de ondervraagden in april, mei en juni van volgend jaar op een piek in het aantal bedrijven met financiële problemen. Bijna een kwart denkt dat de ziekenboegen van banken, de afdelingen Bijzonder Beheer, in het derde kwartaal van 2021 vol gaan lopen.

Slachtoffer van de maatregelen

Volgens de specialisten is twee derde van de bedrijven die kopje onder dreigt te gaan simpelweg slachtoffer van de maatregelen om het coronavirus te beteugelen. Daartegenover staat echter vijftien procent die vooral in problemen raakt door een gebrek aan financiering, elf procent door matig management, zeven procent door een verouderd verdienmodel en één procent door een slechte boekhouding.