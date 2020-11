Finance week: coronacrisis en brexit worden bepalend

De aandacht van beleggers zal komende week opnieuw vooral uitgaan naar de verdere ontwikkelingen rond het coronavirus, terwijl ook het overleg over een brexitdeal wordt gevolgd. Daarnaast worden veel macro-economische cijfers verwerkt. Aan het kwartaalcijferfront is het inmiddels een stuk rustiger. In Amsterdam komt onder meer techinvesteerder Prosus met een handelsbericht en presenteert telecombedrijf KPN een strategische update.

De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA verleende dit weekend versnelde goedkeuring aan farmaceut Regeneron Pharmaceuticals voor zijn behandeling tegen het coronavirus. President Donald Trump kreeg de middelen van Regeneron toegediend toen hij corona had. Verder werd vrijdag bekend dat Pfizer en BioNTech een aanvraag hebben ingediend voor de goedkeuring van een coronavaccin in de Verenigde Staten.

Op de G20-top van dit weekend riepen meerdere wereldleiders op tot nauwere samenwerking in de strijd tegen de coronapandemie en toegang van arme landen tot vaccins. De aanpak van de virusuitbraak was het centrale onderwerp van de G20-top, die via videoconferentie werd gehouden onder leiding van Saudi-Arabië.

Optimisme over handelsakkoord

De Britse minister van Financiën Rishi Sunak verklaarde dat hij optimistisch is gestemd dat er een handelsakkoord zal worden bereikt tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Bronnen hebben gezegd dat in de komende twee weken een definitief brexitakkoord kan worden behaald tussen Londen en Brussel.

Op macro-economisch gebied staan er gegevens op de rol over bijvoorbeeld de economische bedrijvigheid in Europa en de VS, plus informatie over het vertrouwen van Duitse ondernemers en Amerikaanse consumenten. Daarnaast komt de Federal Reserve met notulen naar buiten van zijn meest recente rentevergadering, waarbij de koepel van centrale banken in de VS geen veranderingen in het monetair beleid aanbracht. Die notulen zullen worden bestudeerd voor aanwijzingen over het toekomstige beleid van de Fed.

Winst in Europa

De beurs in Amsterdam sloot vrijdag met winst. De AEX-index eindigde 0,9 procent hoger op 601,62 punten. De MidKap klom 1 procent tot 879,26 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 0,4 procent vooruit.

In New York waren juist koersverliezen tot 0,8 procent te zien. Op Wall Street zal de handelsweek korter zijn dan normaal. Donderdag vieren Amerikanen Thanksgiving en blijven de Amerikaanse beurzen dicht. De dag erna zijn de beurzen in New York maar een deel van de dag open vanwege koopjesfestijn Black Friday.