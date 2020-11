Fiscale deal met Oeganda op grote schaal misbruikt

Internationale bedrijven, waaronder ook een staatsbedrijf van de Chinese Communistische Partij, gebruiken Nederland om in Oeganda op grote schaal belasting te omzeilen. Het Afrikaanse land loopt miljoenen aan inkomsten mis door een afspraak die het in 2004 met Nederland maakte, schrijft de Volkskrant.

De financiële regeling was destijds bedoeld om Nederlandse bedrijven over te halen in Oeganda te investeren. Het Chinese staatsbedrijf, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), mag in Oeganda met het Franse olieconcern Total 25 jaar olie oppompen. De reserves zijn groot genoeg om anderhalf- tot twee miljard vaten te vullen en zouden de komende jaren de Oegandese schatkist bijna 300 miljoen dollar kunnen opleveren aan belastinginkomsten (zo’n 250 miljoen euro).

Eigendam van bv in Amsterdam

Uit onderzoek blijkt dat het Oegandese filiaal van het Chinese CNOOC eigendom is van een bv in Amsterdam. CNOOC (totale waarde: circa 50 miljard dollar) is daardoor volledig vrijgesteld van de 15 procent dividendbelasting in Oeganda.

De fiscale sluiproute past in het beeld van Nederland als geliefd oord voor belastingontwijkende multinationals. Volgens Arjan Lejour, hoogleraar taxation and public finance in Tilburg, loopt de rest van de wereld elk jaar zo’n 25 miljard dollar aan belastingopbrengsten mis door Nederlands rol als ‘belastinghaven’.