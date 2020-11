Groenlinks boekt succes: Shell moet winstbelasting betalen

De afgelopen jaren is er steeds meer bekend geworden over de gaten in ons belastingstelsel en de trucs die multinationals gebruiken om belasting te ontwijken. GroenLinks voert al jaren de druk op om grote bedrijven een eerlijke belasting te laten betalen. Toen eind 2018 bleek dat Shell over honderden miljoenen winst in Nederland nul euro winstbelasting betaalt, schreef Kamerlid Bart Snels van GroenLinks eigenhandig een wet die hieraan een einde maakt. Zijn wetsvoorstel is door kabinet overgenomen en donderdag stemde een meerderheid in de Tweede Kamer voor zijn wet.

Snels: “In deze crisis staan veel bedrijven bij de overheid op de stoep om steun te vragen. Logisch, maar dan moeten zij in betere tijden ook eerlijk belasting betalen en niet de mazen in de wet zoeken om geen winstbelasting te hoeven betalen. Ik ben trots dat mijn wet de steun van het kabinet krijgt, zodat ook multinationals als Shell hun eerlijke deel gaan bijdragen.”

Unileverwet volgende in de rij

Na deze Shell-wet buigt de Tweede Kamer zich de komende tijd ook over wat wel de Unileverwet is gaan heten, eveneens van de hand van Bart Snels. Door deze wet krijgen bedrijven die belasting ontwijken door te verhuizen naar een land zonder dividendbelasting, de eindafrekening gepresenteerd. Ze betalen dan alsnog belasting wanneer ze hun in Nederland opgebouwde winsten uitkeren.