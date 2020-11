Half jaar extra om PE-punten coronajaar 2020 te behalen

Mensen die nog onder de oude PE-systematiek vallen, waaronder accountants in business, krijgen tot en met 30 juni 2021 de tijd om aan hun PE-verlichting voor 2020 te voldoen. Vanwege de coronacrisis is niet iedereen in staat om dit kalenderjaar nog aan de verplichting te voldoen.

Met het uitstellen of vervallen van bijvoorbeeld fysieke cursussen is het dit jaar lastig gebleken om te voldoen aan de nog dit jaar geldende urennorm voor permanente educatie. Er ontstaat een probleem omdat per 1 januari de erkenningsregeling voor instellingen vervalt met de invoering van het nieuwe systeem. Op dat moment kunnen leden niet meer aan hun PE-verplichting voldoen, omdat punten niet volgens de oude regeling erkend zouden worden.

Inhaalperiode t/m 30 juni

De NBA heeft daarom een inhaalperiode afgesproken. Tot uiterlijk 30 juni kan er alsnog worden voldaan aan de verplichting, mits de instelling waarbij de punten worden behaald op 31 december 2020 stonden ingeschreven bij de NBA als een erkende PE-instelling. Begin 2021 stelt de vereniging een cursuscode ‘Inhaalverplichting 2020’ beschikbaar waarmee cursussen die het komend jaar worden gevolgd worden toegewezen aan 2020.

Nieuwe PE-systeem

Mensen die PE-punten van 2020 inhalen, moeten er wel rekening mee houden dat ze in het eerste kwartaal van 2021 een plan van aanpak opstellen voor de aanpak van het PE-portfolio. Voor iedereen geld namelijk vanaf 1 januari de nieuwe PE-verplichting. Daarbij gaat het niet meer om het bij elkaar verzamelen van punten met bijvoorbeeld cursussen, maar om een systeem waarbij ontwikkeling centraal staat. De urennorm wordt losgelaten ten faveure van het vergroten van vakbekwaamheid door te kijken naar kennisontwikkeling.

