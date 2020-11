Is financiering zonder vreemd vermogen mogelijk?

Is externe financiering, het aantrekken van vreemd vermogen, geheel of deels te voorkomen? Ja, in een aantal gevallen is dat mogelijk. Dit artikel behandelt enkele van die gevallen, namelijk dropshipping, payrolling en bootstrapping. Vormen van bedrijfsvoering die steeds meer terrein winnen en vragen om nadere toelichting.

Dropshipping

Dropshipping is een vorm van digitale bedrijfsvoering waarbij producenten, fabrikanten of groothandelaren hun producten of diensten via e-commerce aan de man brengen. Dit business-to-consumerproces (B2C) verloopt veelal via een derde schakel, de webwinkelhouder, die voor zijn activiteiten geen voorraad, opslagruimte, kantoor en meestal geen debiteurenadministratie hoeft aan te houden. De behoefte aan extern, bancair vermogen is dan nagenoeg nihil. Consumenten bestellen een bepaald product op een aanbodmarkt van diverse dropshippers; zij betalen in de regel vooraf en ontvangen de bestelling rechtstreeks van de dropshipper. De webwinkelhouder krijgt de nota van de dropshipper en stuurt deze door naar de klant. Voor zijn diensten krijgt de webwinkelier van de dropshipper een vergoeding of commissie.

De webwinkelhouder speelt via zijn webwinkel alleen maar een bemiddelende rol: het doorgeven van de bestelling van de consument aan de producent. De voordelen voor de webwinkelier zijn evident. Daarbij komt dat hij nauwelijks ondernemingsrisico’s loopt en het werk ook op incourante tijden kan uitvoeren. Vereiste is wel dat hij de aan te bieden producten overzichtelijk en aantrekkelijk op zijn website marketeert.

Dropshipping leent zich uitstekend voor de verkoop van consumentenelektronica. Succes is meestal ook gegarandeerd in geval van luxere producten zoals horloges en gerenommeerde parfums. Ook witgoed, verlichtingselementen en fitnessapparatuur is handelswaar die zich kan verheugen in toenemende belangstelling. Dropshipping verdringt steeds meer het traditionele retailmodel. Het is vooral onder jongeren trendy en qua assortimentsdiversiteit breidt deze vorm van onlineverkoop zich razendsnel uit. De hoeveelheid fabrikanten die hun producten op deze wijze ‘droppen’ neemt analoog daaraan eveneens sterk toe.

Ondanks de aantrekkelijkheid van dropshipping zijn er nadelen die we niet uit het oog moeten verliezen. De belangrijkste daarvan zijn:

webwinkeliers zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de bestelling. Schade en defecten liggen dus op het bordje van de webwinkeleigenaars;

dropshippers hebben hun assortiment meestal ook bij andere webwinkels ondergebracht, waardoor er veel concurrentie is, wat de marges klein houdt;

het gevaar dat dropshippers failliet gaan en webwinkeliers daardoor niet de door de consument bestelde producten kunnen leveren; en

het gemis aan persoonlijk contact met de consument.

Dropshippers daarentegen, doen er goed aan niet hun hele business af te stemmen op verkoop van hun producten louter via één enkele webwinkelhouder. Bij tegenslag als gevolg van faillissement van een webwinkel is dan niet de kern van het dropshippingbedrijf geraakt.

Payrolling

In geval van payrolling vindt er een integrale of partiële uitbesteding plaats van de personeelsadministratie aan een zogeheten payrollingbedrijf. We spreken ook wel van verloning. Payrollers hebben als voordeel dat zij op het gebied van een steeds complexer en tijdrovender wordend personeelsbeheer expert zijn. Zij zorgen niet alleen voor de maandelijkse salarisbetaling, maar behartigen ook alle daarmee samenhangende aspecten zoals de afwikkeling van belastingaangiftes en ziektekostenpremies; de contacten met de arbodienst; de afdrachten aan pensioenfondsen en het overleg met accountants en fiscalisten inzake de salarisadministratie. Payrollbedrijven zijn nagenoeg in alle branches actief en zijn met name interessant voor bedrijven die zich focussen op groei, op hun kernactiviteiten of die werken met flexibele personeelsschillen. Verrekening van salarissen en afdrachten vindt meestal een maand later plaats zodat voorfinanciering bij een bank niet nodig is.

Wel is het belangrijk goed na te denken over de vraag bij wie in dergelijke gevallen de werknemers in dienst zijn. Zijn dat de bedrijven die hun personeelsadministratie willen uitbesteden of zijn dat de payrollingbedrijven? In het laatste geval spreken we van payrolling in ruime zin. In dat geval wordt het payrollingbedrijf de juridische werkgever van het personeel. Bijkomend gevolg is dat payrollers ook de risico’s overnemen in arbeidsrechtelijke zin, zoals bij conflicten en ontslag. Payrollbedrijven zijn dan niet alleen verantwoordelijk en aansprakelijk voor het uitvoeren van werkzaamheden die voortvloeien uit het personeelsbestand, maar ook aansprakelijk voor een eventueel falend personeelsbeleid. De uitbesteder blijft overigens wel leading inzake werving, benoeming, inschaling volgens de vigerende cao, promotiebeleid en vorming van het personeel.

Is er sprake van payrolling in enge zin dan blijft de uitbestedende onderneming juridisch en in arbeidsrechtelijke zin de werkgever van het personeel. Inclusief dus alle daarmee samenhangende risico’s zoals langdurige ziekte, gedwongen ontslag, fraude en dergelijke. Er is dan sprake van louter uitbesteding van de salarisadministratie. Over het algemeen is er bij bedrijven nu nog een zekere weerzin of op z’n minst een aarzeling om vast personeel over te dragen aan een payroller. Loyale medewerkers zullen met een dergelijke overgang eveneens moeite hebben. Desondanks groeit payrolling gestaag en zal deze trend zich voortzetten. Payrolling is in feite een variant op andere, bekendere vormen van uitbesteding zoals old line en maturity factoring.

Bootstrapping

Bootstrapping is een Angelsaksisch begrip en beoogt het opzetten van een bedrijf zonder externe financiers. Het doel van bootstrapping is het realiseren en behouden van volledige zeggenschap over het bedrijf. Groei gaat daarbij natuurlijk minder snel, maar de ondernemer blijft wel autonoom in zijn eigen bedrijf. In dergelijke gevallen is de pay-outratio 0 procent en de retentieratio 100 procent. Alles wordt gefinancierd met binnenkomende salesstromen en uit de winst. De bootstrapper wil coûte que coûte aflossingen en rentebetalingen uit zijn bedrijfsvoering bannen. Ook kostenefficiency, aanschaf van tweede of derde hands kapitaalgoederen, bescheiden bedrijfsperformances en investeren in persoonlijk contact met afnemers en leveranciers, zijn kenmerkend voor deze bedrijfsstrategie.

Bootstrapping veronderstelt een geheel andere visie op ondernemerschap: geen snelle groei, geen extra aandeelhouderswaarde en geen dure marketing. Overigens, zelffinanciering of autofinanciering is in de corporate finance de kern van de welbekende pecking-ordertheorie. Deze pikordetheorie houdt in dat bedrijven de financiering van werkkapitaal en investeringen bij voorkeur of alleen realiseren door middel van interne financiering en winstinhouding. Interessant is vervolgens dat de pecking-ordertheorie lijnrecht staat tegenover die andere opvatting die in de corporate finance bekendstaat onder de naam trade-offtheorie. Deze theorie houdt in dat het de onderneming juist voordelen biedt om te financieren met vreemd vermogen. De achterliggende gedachte daarbij is dat door het aangaan van meer schulden belastingvoordelen worden gerealiseerd en dat vreemd vermogen goedkoper is dan eigen vermogen. Bootstrapping is idealistisch, getuigt van een andere mentaliteit maar zal vermoedelijk nog lang in de schaduw staan van de trade-off approach.

Auteur: drs. J.G.M. de Vries is directeur van Onderwijsbureau Exsultet, econoom, auteur en financieel trainer