Maak oogcontact tijdens uw speech

Oogcontact. Of u nu een groot of klein publiek heeft, het kan lastig zijn als u niet weet waar – of vooral hoe – u moet kijken. Veel sprekers kijken vluchtig rond in de zaal. Ze vergeten daarbij vaak wat het doel is van oogcontact. Namelijk: om contact te maken met de luisteraars. Hoe maakt u bij uw volgende speech of vergadering beter contact?

Eerste hulp bij oogcontact

De meest gemaakte fout bij oogcontact is dat sprekers tijdens de laatste woorden van iedere zin naar hun aantekeningen kijken. Het overkomt adviseurs tijdens klantgesprekken, financials tijdens vergaderingen en managers tijdens speeches. Zonde, want dat haalt direct de impact uit uw verhaal. Zeg maar eens: ‘Dit is echt goed nieuws!’ terwijl u naar uw blaadje kijkt. Zeg nu nog eens, al kijkend naar uw collega’s: ‘Dit is echt goed nieuws!’ Waarschijnlijk merkt u het verschil.

Voor elke zin een nieuwe regel

Wat is dan het geheim van goed oogcontact bij speeches of vergaderingen? U voelt het waarschijnlijk al aankomen: zoek vooral aan het einde van de zin contact met uw publiek. Schrijft u uw verhaal uit? Zorg dan dat u iedere zin op een nieuwe regel zet. Zo hoeft u zich je in ieder geval geen zorgen te maken dat u de volgende zin niet meer kunt vinden. Als u daarnaast het laatste deel van iedere zin onderstreept – het deel waarbij u contact gaat zoeken – herinnert dit u eraan om naar uw luisteraars te kijken.

Richt u tot één persoon

Een tip om beter oogcontact te maken tijdens vergaderingen is door niet willekeurig naar uw collega’s te kijken, maar steeds een reeks woorden tot één persoon te richten. Let hierbij op dat u zich niet halverwege een zin opeens tot iemand anders richt. Wacht tot een natuurlijke pauze in uw verhaal. Bijvoorbeeld aan het einde van een zin wanneer u op papier een punt of komma zou schrijven. Daarna richt u zich op de volgende persoon. Wisselt u dit goed af, dan betrekt u al uw collega’s in uw verhaal.

Tel het publiek

Spreekt u voor een wat groter publiek? Pak het dan iets anders aan. Kies eerst een aantal punten in het publiek, verdeeld over de zaal. Kijk vervolgens waar op die punten de meeste mensen zitten. Wat is hier de drukste plek? Focus u vooral op die plaatsen. Wanneer u afwisselt tussen de gekozen punten, wekt u de indruk dat u alle luisteraars aankijkt. Dus: bekijk welke plaatsen het drukst zijn en richt u daarop. U creëert zo direct het idee dat u oogcontact maakt met het gehele publiek.

Oogcontact is een belangrijk onderdeel van communicatie. Niet alleen tijdens speeches, maar ook tijdens vergaderingen of klantgesprekken. Zou u iemand bijvoorbeeld gevoelige informatie toevertrouwen als deze persoon u niet aankijkt? Oogcontact – of het gebrek hieraan – zegt dus iets over u als spreker. Door uw collega’s op de juiste manier aan te kijken komt ook nog eens kalm, oprecht én geïnteresseerd over.

Auteur: Job ten Bosch, managing director van Debatrix