Mike Nawas: “Opportunisme overheerst overnamemarkt”

Overnameadviseurs werken zich een slag in de rondte om bedrijven op overnamepad te helpen de deal te closen voor het einde van het jaar. Mike Nawas, associate professor Financial Markets bij Nyenrode Business Universiteit en spreker tijdens de Masterclass Mergers & Acquisitions: “Opportunisme overheerst.”

Waar de eerste coronagolf de markt van fusies en overnames compleet stil legde, is de markt nu weer volledig bijgedraaid. Nawas: “De eerste lockdown was een schok. In eerste instantie leek corona best ver weg en ineens deed het massaal in Nederland zijn intrede. We wisten niet goed hoe ermee om te gaan. De beurskoersen klapten als gevolg daarvan naar beneden. Er was geen vertrouwen in de financiële markten en daardoor lagen ook de fusies en overnames helemaal stil.” Na enkele weken constateerde Nawas, zelf medeoprichter van een financieringshuis, dat analisten alweer keken waar er nog wel deals waren te doen. “Welke sectoren worden wel en niet getroffen door Covid-19? Daarbij trokken dealmakers in M&A ook al snel weer de conclusies dat groei in IT, telecommunicatie en software prima door kon gaan.”

Masterclass Mergers & Acquisitions Bedrijfsovernames zijn aan de orde van de dag. De juiste kennis van de waardering en financiering van de overname is daarbij van essentieel belang. Tijdens de intensieve tweedaagse Masterclass Mergers & Acquisitions, georganiseerd door Nyenrode Business Universiteit en Executive Finance, krijgt u brede en grondige kennis op het gebied van: waarderingsvraagstukken

de financiering van overnames

de impact op de waardecreatie van de organisatie De nadruk ligt op de toepassing van geavanceerde financiële analyse, bedrijfswaarderingstechnieken en traditionele en complexere overnamefinancieringen op de bancaire markt en de kapitaalmarkt.

Weerbare sectoren

Die sectoren profiteren juist van de coronacrisis. Nawas: “Groeiende bedrijven in weerbare sectoren zoals ICT en telecommunicatie zijn bezig met groeien en kunnen elkaar dus niet zo snel opeten. Daar ligt, in een onzeker financieel klimaat zoals nu, simpelweg de focus niet voor deals. Maar in niet-weerbare sectoren zie je dat bedrijven die wel kapitaal hebben of kunnen aantrekken hun zwakke broeders kunnen opkopen. En andersom zie je het ook: financieel zwakke bedrijven zoeken onderdak bij een kapitaalkrachtigere onderneming. Daarbij gaat het natuurlijk wel om wat opportunistische deals. Structurele overnames bedacht vanuit de strategie van een onderneming, gebeuren nu vanwege de onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt vele maken minder.”

Window of opportunity

Er heeft zich volgens Nawas een window of opportunity aangediend. “We hebben het als financieringshuis druk. En ik zie dat ook om me heen bij overnameadviseurs. Tot het einde jaar zijn ze volop bezig met deals te begeleiden. Kapitaalkrachtige bedrijven zien tot einde jaar kansen om hun investeringsprogramma versneld uit te voeren. De prijzen van targets die toch al in de problemen zitten, zijn laag. Daarbij komt dat de Europese Centrale Bank de rente nog verder heeft verlaagd en het daardoor makkelijker is om vreemd vermogen aan te trekken. Maar het feest kan zomaar over zijn. Omdat de gevolgen van de coronacrisis zo ver de economie in trekken dat het gevaarlijk wordt om deals te doen. Maar tot dusver is er genoeg vertrouwen om de financieringsmarkt open te houden, ook voor overnamefinancieringen. Dat komt door de massale steunpakketten en garanties van de overheid. Zonder dat weet ik niet of de financiële markten, net als tijdens de financiële crisis, op slot waren gegaan.”

Een unieke casus

Wat dat betreft is het een unieke casus, beschouwt Nawas. “Het is ongekend in de geschiedenis dat zo snel, in zoveel landen tegelijk, er zoveel geld tegenaan is gegooid om een crisis te bezweren. En dat geldt voor overheden en centrale banken. Dat is dan ook meteen de onzekerheid die we voor de toekomst hebben. De financieringsmarkt zou zomaar dicht kunnen gaan als de overheid besluit de geldkraan dicht te draaien. Ik verwacht dat overigens niet, ook omdat er in Nederland verkiezingen aankomen. Kapitaalkrachtige bedrijven zijn zich in elk geval bewust van de situatie en willen koste wat kost hun deals doen voordat het eventueel weer vastloopt.”

Banken bewegen mee

Overnameadviseurs werken zich daarom een slag in de rondte. “Er is vraag. Er is aanbod. Er is goedkope financiering. Maar het is allemaal wel kwetsbaar. Na de verkiezingen kan het M&A-feest zomaar over zijn.” Bedrijven die zich op de overnamemarkt storten kiezen vooral voor langetermijnfinancieringen. “Je ziet dat ze daarop voorsorteren bij financiers, waaronder de banken. Ze gaan langetermijnfinancieringen aan. Voor een deel omdat de lage rente daar ook in doorsijpelt, maar ook omdat de financieringsmarkt ineens dicht kan zijn. Dat feit alleen kan je al in de problemen brengen. Daarbij komt dat de rente voor langlopende leningen niet veel hoger is dan die voor kortlopende leningen. Banken zijn normaal gesproken niet happig op langlopende financieringen, maar zien nu ook wel dat ze bedrijven moeten helpen in deze coronacrisis. Ze bewegen mee.”

Brexit nog niet opgelost Waar staat de internationale overnamemarkt momenteel? Nawas: “Die ligt relatief stil. Voor grote deals is het nu niet het moment. De meeste deals die er zijn, zijn lokaal georiënteerd, in specifieke sectoren en gericht op specifieke kennis. Het bijzondere is dat Londen normaal het internationale hart van M&A is. Nu gebeurt er daar niets. Dat komt ook door de Brexit die nog steeds als een zwaard van Damocles boven ons hoofd hangt. Rond dat onderwerp is het oorverdovend stil. Nederland is wat betreft handelsstromen het dichtst verbonden met het Verenigd Koninkrijk. Sommige delen van de regeringspartij in Londen willen het op een chaotische Brexit laten aankomen. Als dat doorgang vindt, dan worden importerende en exporterende Nederlandse bedrijven daar hard door geraakt. Ook de haven van Rotterdam gaat dat merken. Door corona is de Brexit in het nieuws naar de achtergrond verdwenen, maar dat wil niet zeggen dat het probleem is opgelost.”

Kopers komen in een spagaat

Dat overnameadviseurs het druk hebben komt ook doordat het doorlichten van overnametargets langer duurt. “Hoe coronaproof is dit bedrijf? Om die vraag te beantwoorden moet je iets dieper de spade in de grond steken. Dat betekent dat tijdens de due diligence vaker stresstesten worden uitgevoerd. Bij welke scenario’s gebeurt er wat bij deze overnametarget en hoe gedragen de financiën zich dan? Het levert voor potentiële kopers ook een spagaat op. Wacht ik totdat ik absolute zekerheid heb of ga ik opportunistisch te werk en sluit ik de deal? Dat heeft weer te maken met die window of oportunity. Het feest kan zo over zijn en dan kun je te lang hebben gewikt en gewogen.”

Winners en losers

Als het bloed door de straten loopt, moet je kopen. Het is een oude wijsheid uit de beleggersmarkt die ook geldt voor de overnamemarkt. “Dat geldt bijvoorbeeld voor de vrijetijdssector. Structureel, los van corona, weet je dat de trend is dat Nederlanders meer spenderen aan hun vrije tijd. Van vakanties tot aan sport, cultuur, uitgaan en winkelen. Daar zitten overnamejuweeltjes tussen die nu vanwege corona tijdelijk spotgoedkoop op de overnamemarkt komen. Je hebt in elke markt winners en losers, maar zeker in de nu kwetsbare markten.”

Geen glazen bol

Wat brengt 2021 de fusie- en overnamemarkt? Nawas lachend: “Ik heb geen glazen bol en ben geen viroloog. Maar laat ik de factoren die van invloed zijn eens bij langslopen. Bepalend is wat de overheid gaan doen. Tot maart, de verkiezingen, gaat de hand niet op de knip. Als de overheid de steunpakketten snel afbouwt, zie je de gevolgen daarvan meteen terugkomen bij de bedrijven en financiers. Als de kredietverliezen bij banken oplopen doordat bedrijven het loodje leggen, worden banken voorzichtiger. Dan zetten zij zelf de rem ook op de financieringen. Daarentegen: als er een vaccin komt, kan de wereld, inclusief die van fusies en overname, er ineens compleet anders uitzien. Heel veel zonniger, dus minder opportunistisch en meer gericht op structurele M&A-deals.”

Over Mike Nawas

Dr. Mike Nawas is associate professor Financial Markets bij Nyenrode Business Universiteit en is medeoprichter van het Londense financieringshuis Bishopsfield Capital Partners. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring als internationale bankier en als adviseur bij bedrijven en institutionele beleggers op het gebied van complexe financieringen. Hij is lid van de Raad van Commissarissen van Triodos Bank.

Masterclass Mergers & Acquisitions

Dr. Mike Nawas bespreekt tijdens de Masterclass het onderwerp acquisitiefinanciering. Hij gaat in op traditionele en meer gestructureerde vormen van acquisitiefinanciering. En de rol van de bank in kredietverschaffing en in het afdekken van financieringsrisico’s. Daarnaast bespreekt Nawas over het benaderen van de kapitaalmarkt voor de financiering van acquisities; actuele trends, mogelijkheden en risico’s.De Masterclass is ontwikkeld in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit. Dit betekent hoge kwaliteit van de sprekers, een unieke locatie en na afronding een certificaat van Nyenrode Business Universiteit. Ook ontvangt u voor uw deelname 17 PE-uren NBA. Dr. Mike Nawas bespreekt tijdens de Masterclass het onderwerp acquisitiefinanciering. Hij gaat in op traditionele en meer gestructureerde vormen van acquisitiefinanciering. En de rol van de bank in kredietverschaffing en in het afdekken van financieringsrisico’s. Daarnaast bespreekt Nawas over het benaderen van de kapitaalmarkt voor de financiering van acquisities; actuele trends, mogelijkheden en risico’s.De Masterclass is ontwikkeld in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit. Dit betekent hoge kwaliteit van de sprekers, een unieke locatie en na afronding een certificaat van Nyenrode Business Universiteit. Ook ontvangt u voor uw deelname 17 PE-uren NBA.