Open banking kan bedrijven helpen bij economisch herstel 

Een internationaal onderzoek van Yolt Technology Services zegt dat open banking-technologie (PSD2) een centrale plaats kan innemen in het economisch herstel na de coronacrisis.

De enquête is gehouden onder 1.000 senior professionals bij banken, kredietverstrekkers, detailhandelaren en softwarebedrijven in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Leon Muis, Chief Business Officer bij YTS: “Bedrijven verwachten miljoenen aan extra omzet en winst door toename in efficiëntie in de bedrijfsvoering met open banking.”

Herstellen van de crisis grootste prioriteit

De leiding van bedrijven hebben, vanwege de coronacrisis, op allerlei niveaus hun strategie moeten aanpassen en hun prioriteiten moeten bijstellen. De helft van de respondenten (49 procent) zegt dat herstellen van de crisis nu de grootste uitdaging voor hun bedrijf is. Muis: “Het onderzoek laat echter zien dat open banking technology hierbij een belangrijke rol in kan spelen. Het toepassen van PSD2 kan zorgen voor verhoogde efficiëntie van bedrijfsprocessen, verbeterde dienstverlening, een betere verbinding met businesspartners en zelfs potentieel meer omzet.”

De respondenten die open banking al hebben geïmplementeerd verwachten gemiddeld dat het ze ruim twee miljoen euro per jaar extra kan opleveren. 65 procent van de grotere bedrijven, met meer den 500 medewerkers, verwacht zelfs een jaarlijks extra resultaat van tussen de 2 en 5,5 miljoen euro. “Veel bedrijven maken inmiddels in meer of mindere mate al succesvol gebruik van open banking”, stelt Muis. “Sommige bedrijven gebruiken Account Information Services (AIS) om inzicht te krijgen in de bankgegevens van klanten en leveranciers om zo financiële betalingen sneller te kunnen afwikkelen.”

Rechtstreeks van bankrekeningen innen

Ook wordt door steeds meer organisaties Payment Initiation Services (PIS) gebruikt om betalingen rechtstreeks van bankrekeningen te innen, zonder dat er een handeling van de consument nodig is. Muis: “Ongeveer een derde van de bedrijven die open banking gebruiken, doen dit voor dataverrijking om daarmee financiële processen of de logistiek te optimaliseren. Door het inzien van de financiële informatie van klanten, kunnen bijvoorbeeld uitgavencategorieën worden herkend, kan de identificatie van inkomsten worden geautomatiseerd.”

Leverancierskrediet

Voordelen voor bedrijven die werken met open banking-technologie zijn volgens de onderzoekers niet alleen een verbetering van de klantervaring, maar ook een significante verlaging van de transactiekosten en het verbeteren van de transactie- en gegevensbeveiliging. Muis: “Met deze twee verbeteringen wordt onmiddellijk na invoering van open banking het bedrijfsresultaat verbeterd. De additionele datastroom op basis van deze technologie kan ook logistiek in de organisatie efficiënter maken. Met meer data kan een bedrijf ook de financiële positie van afnemers beter inschatten en zo de hoogte van leverancierskrediet navenant aanpassen en dat in veel gevallen (near) realtime.”

Technologie niet overwogen

Niet alle bedrijven zijn echter al in een positie om de voordelen van open banking te benutten, waardoor financieel herstel na de pandemie voor deze ondernemingen een lastigere opgave kan zijn. Van de respondenten die nu nog niet met open banking zijn begonnen (40 procent), gaf vier van de vijf aan dat ze de technologie de laatste 12 maanden niet hebben overwogen, of dit zelfs nog nooit hebben gedaan. Dit is waarschijnlijk een gevolg van misverstanden rond de werking en voordelen van open banking.

Rol van open banking

Vooral over de rol van toestemming van de consument zijn veel misverstanden als het gaat om open banking, stelt Muis. Bijna een kwart (23 procent) heeft hierover een onjuist beeld. “Deze bedrijven denken onterecht dat ze ook zonder toestemming toegang kunnen krijgen tot persoonlijke financiële gegevens, terwijl die toestemming van de rekeninghouder juist expliciet nodig is.” Volgens Muis is dít de grootste barrière voor echt brede omarming van de open banking-technologie: “De regelgeving die open banking mogelijk maakt, is bedoeld om consumenten en bedrijven méér controle te geven over hun eigen financiële informatie, niet minder. Pleitbezorgers voor open banking moeten dat benadrukken in het overgangsproces en daarnaast laten zien wat de waarde kan zijn.”

Deze misverstanden weerhouden bedrijven er misschien van om de vruchten van open banking te plukken, zegt Muis tot slot. “De voordelen van open banking, zoals efficiëntiewinsten en kostenbesparing, zullen in de economie na het coronavirus belangrijker zijn dan ooit.”