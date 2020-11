‘Oudere IT-systemen zitten pensioenakkoord in de weg’

De oudere IT-systemen van verschillende pensioenuitvoerders zijn nog niet geschikt voor het nieuwe pensioenakkoord. Volgens adviesbureau Quint, dat de belangrijkste pensioenuitvoerders, hun systemen en de IT-leveranciers analyseerde, staan de partijen voor “een enorme uitdaging” om te voldoen aan de tijdslijnen van het akkoord. Dit werd na een rondgang in de sector door Het Financieele Dagblad bevestigd.

In het nieuwe stelsel staat de hoogte van de pensioenuitkering niet langer vast, maar is alleen bekend wat de inleg is. Daarnaast is er voor iedere deelnemer een persoonlijke pensioenpot, waar eerder sprake was van een gezamenlijke pot. Een van de uitdagingen waar pensioenuitvoerders voor komen te staan in het nieuwe akkoord is dat ze nog meer en beter moeten gaan communiceren met de deelnemers.

Enorme IT-uitdagingen

Omdat pensioenuitvoerders veel meer inzicht moeten hebben in de data per deelnemer, gaat dit gepaard met enorme IT-uitdagingen als je de arbeidskosten beperkt wilt houden, concludeert Quint. Verder krijgen de fondsen met een berg nieuwe wetgeving te maken over onder meer echtscheidingen en nabestaandenpensioen. De capaciteit die de uitvoerders daaraan kwijt zijn, kan niet elders worden ingezet.

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) zegt tegen het FD zich zorgen te maken, omdat veel pensioenfondsen en -uitvoerders werken met oude IT-systemen. Dat maakt het doorvoeren van de aanpassingen van het pensioenakkoord “moeizaam”.

Uitvoering nog niet helemaal uitgewerkt

Bijkomend nadeel is dat de uitvoering van het pensioenakkoord nog niet helemaal in detail is uitgewerkt. Daar moet zowel in Den Haag als door de fondsen nog over worden besloten.

De onderzoekers verwachten dat met name de kleine pensioenfondsen de komende tijd kritisch zullen kijken naar hun uitvoerder. Een andere ontwikkeling is dat de Nederlandse uitvoerdersmarkt nu ook interessanter wordt voor buitenlandse partijen.