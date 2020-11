Paul Geraeds gekozen als nieuwe voorzitter NCD

Paul Geraeds is gekozen als de nieuwe voorzitter van NCD, de Nederlandse vereniging van Directeuren en Commissarissen. De leden waren unaniem in de benoeming van Geraeds als nieuwe voorzitter van NCD tijdens de Algemene Vergadering van Leden op 16 november. De keuze van de Benoemingscommissie viel op Geraeds vanwege zijn verbindende kwaliteiten als voorzitter.

“Paul heeft ruime bestuurlijke ervaring in profit en non-profit, ook in de rol van voorzitter. Daarnaast is hij een teamplayer, verbinder en een sterk strateeg. Hij weet denken en doen goed aan elkaar te koppelen”, schrijft de NCD.

Bestuurlijke ervaring

De 56-jarige Geraeds heeft zeer ruime internationale bestuurlijke ervaring o.a. als commercieel eindverantwoordelijke van Center Parcs Europe. Op vlak van toezicht maakt hij deel uit van de Raad van Toezicht bij het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, is lid van de Industry Board van de Hogere Hotelschool Den Haag en is vier jaar geleden aangesteld als board director bij Roompot Vakanties. Samen met medelid Luc van Bussel schreef hij het boek ‘De Confetti Company’ over het creëren van succesvolle bedrijfsculturen.

Geraeds: “Onze vereniging heeft vanuit haar historie, reputatie en grootte, de potentie om hét Nederlandse platform te zijn, waar bestuurders en toezichthouders elkaar vinden. Er is namelijk geen bestuurlijke vraag dat binnen NCD niet beantwoord kan worden. Met de ervaring van onze leden, in het hele land en verdeeld over talloze disciplines, is de oplossing altijd dichtbij. In een snel veranderende wereld, qua governance, digitalisering en bestuurlijke verantwoordelijkheid, wordt NCD steeds meer de veilige plaats voor dialoog, reflectie en transparant leiderschap. Een college en clubhuis tegelijk. Onze krachtige en eigentijdse academie maakt NCD tot een complete community.”

NCD: Platform voor leiderschap en toezicht

De Nederlands vereniging van Directeuren en Commissarissen (NCD) is sinds 1953 een platform voor directeuren en commissarissen van grote en middelgrote ondernemingen en maatschappelijke organisaties. De vereniging is gericht op het elkaar inspireren en ondersteunen bij persoonlijke groei in een veilige en vertrouwde omgeving.