Pharming benoemt Jeroen Wakkerman tot CFO

Pharming Group N.V. heeft bekend gemaakt dat Jeroen Wakkerman is benoemd als Chief Financial Officer. Wakkerman zal per 16 november de functie bekleden.

Waar is de CFO verantwoordelijk voor? Volg de e-learning!

Ruime ervaring

Wakkerman heeft veel ervaring als CFO en financieel directeur van multinationale ondernemingen. Hij heeft een bewezen staat van dienst gedurende meer dan tien jaar in diverse sectoren in financiële en senior managementfuncties. Waaronder de ondernemings-brede implementatie van ERP-systemen, business development, succesvolle kapitaalmarkttransacties en fusies en overnames, én de

succesvolle integratie van onder andere Amerikaanse acquisities.

Hiervoor was hij bijna vijf jaar CFO van Nutreco N.V., een wereldwijd vooraanstaand speler op het gebied van diervoeding en aquafeed. Tot dan was Wakkerman CFO van SHV Energy N.V., financieel directeur bij Calor Gas (VK) en bekleedde hij verschillende financiële en commerciële functies bij Unilever en

Rabobank. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit en woont ook in Nederland. Hij studeerde Bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen en is Chartered Treasurer (VK) en Chartered Management Accountant (VK).

Completering

Sijmen de Vries, Chief Executive Officer, zegt: “We zijn bijzonder verheugd Jeroen te kunnen verwelkomen in een periode waarin Pharming is getransformeerd in een winstgevende biofarmaceutische onderneming met toenemende omzetten. Zijn uitgebreide financiële en business-development-ervaring dragen belangrijk bij aan de completering van onze senior management knowhow en -ervaring. Dit is zeer belangrijk

op een moment dat we verder uitvoering geven aan onze groeistrategie, gedreven door ontwikkeling van onze verkopen, ontwikkeling van onze pijplijnproducten én door acquisitiemogelijkheden, ondersteund door mogelijk een toekomstige tweede notering in de VS.”

Jeroen Wakkerman voegt toe: “Ik zie uit naar mijn start bij Pharming in deze belangrijke ontwikkelingsfase van de onderneming. Pharming heeft in de afgelopen jaren een indrukwekkend traject afgelegd met fantastische resultaten op alle gebieden. Ik verheug me op de samenwerking met het managementteam en alle andere en collega’s binnen Pharming bij het ingaan van de volgende ontwikkelingsfase.”

Wie werkt waar in finance?

De laatste tijd zijn er heel wat financeprofessionals van functie of of baan veranderd.

In dit overzicht alle carrièreveranderingen in finance op een rij.