PostNL draagt Koos Timmermans voor als commissaris

De Raad van Commissarissen van PostNL heeft Koos Timmermans voorgedragen als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. Timmermans wordt de vervanger van Thessa Menssen. De voordracht zal aan de aandeelhouders van PostNL ter goedkeuring worden voorgelegd bij de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die in april 2021 wordt gehouden.

Jan Nooitgedagt, voorzitter RvC: “We zijn verheugd met de voorgestelde komst van Koos Timmermans in de Raad van Commissarissen. We streven naar een gebalanceerde samenstelling van de Raad van Commissarissen en Koos past precies binnen het profiel van de Raad. Hij heeft een brede achtergrond in de financiële sector en beschikt over uitstekende bestuurlijke en toezichthoudende competenties en ervaring. Zijn expertise, achtergrond en ervaring zijn een waardevolle aanvulling in de Raad van Commissarissen.”

>> Lees ook: CFO Koos Timmermans vertrekt bij ING vanwege witwaspraktijken

Timmermans is lid van de Raad van Commissarissen van FMO. Voorheen was hij onder andere CFO bij ING. Timmermans stapte zelf op bij de bank. Zijn vertrekt hield verband met een schikking die ING sloot vanwege witwaspraktijken, waardoor zijn positie onhoudbaar was geworden.

