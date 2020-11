Shell wint Sijthoff-prijs voor verslaggeving

Shell heeft afgelopen week de FD Henri-Sijthoff-prijs gewonnen. Het is een prijs die ondernemingen op grond van hun externe verslaggeving beoordeelt. Het olie- en gasbedrijf won de prijs in de belangrijkste categorie, namelijk die van de hoofdfondsen van het Amsterdamse Damrak.

Aan de slag met integrated reporting Volg de e-learning!

“We beoordelen niet de beurswaarde van een bedrijf en ook niet de beursprestatie”, tekent het FD op uit de mond van jurylid Roderick Munsters, die de prijs uitreikte aan Marjan van Loon, directeur Shell Nederland, tijdens een onlinebijeenkomst. “We beoordelen de kwaliteit van de verslaggeving. En die heeft afgelopen jaar een flinke stap gemaakt. Shell stak er dit jaar met kop en schouders bovenuit.”

De verbeteringsslag is mede een gevolg van de invoering van een nieuwe Britse corporate-governancecode. “Die is in 2019 ingevoerd en behoort tot de meest vergevorderde codes in Europa”, zegt Munsters, die tevens lid is van de Monitoring Commissie, in Nederland verantwoordelijk voor aanbevelingen op dit gebied.

Langetermijnstrategie

De jury schrijft in haar beoordelingsrapport: ‘Shell beschrijft uitvoerig hoe de bestuurders de belangen van stakeholders en de maatschappij meewegen in de langetermijnstrategie. Goede segmentinformatie, een uitstekende risicoparagraaf met veel aandacht voor milieurisico’s. Ook is er veel aandacht voor de energietransitie, al is de toon iets te defensief. Het verslag van het audit-comité is kort maar uitstekend. De website is interactief en rijk aan informatie met goede onderlinge doorverwijzingen.’