Speerpunten DNB: tech, duurzaamheid en financieel-economische criminaliteit

De coronacrisis vergt veel aandacht en inspanning van de financiële sector. “Tegelijkertijd staan banken, verzekeraars en pensioenfondsen voor structurele uitdagingen op de middellange termijn die de financiële instellingen niet voor zich uit kunnen schuiven”, stelt De Nederlandsche Bank.

In de geactualiseerde ‘Visie op Toezicht 2021-2024’ concretiseert de Nederlandsche Bank (DNB) haar in 2018 geformuleerde speerpunten op het gebied van technologische vernieuwing, duurzaamheid en financieel-economische criminaliteit. DNB hield een digitale persbijeenkomst onder leiding van de beide DNB-directeuren toezicht, Else Bos en Frank Elderson. Beiden riepen de banken op tot concrete inspanningen om de gevolgen van de huidige crisis te kunnen blijven weerstaan. Bos: “De structurele uitdagingen op de middellange termijn wachten niet tot de coronacrisis achter ons ligt. Dat vraagt veel van de instellingen in de sector en de mensen die daar werken, en ook van ons als toezichthouder.”

Data steeds belangrijker

Behalve met de gevolgen van de coronacrisis heeft de financiële sector ook te maken met ingrijpende ontwikkelingen als digitalisering, de verduurzaming van de economie en de langdurig lage rente, constateert DNB. “De snelle technologische ontwikkelingen betekenen bijvoorbeeld dat instellingen niet alleen hun eigen bedrijfsmodellen moeten bezien, maar ook dat ze nieuwe spelers met een technologische achtergrond in hun markten aantreffen.”

Data goed op orde hebben

Data zijn daarbij steeds belangrijker. DNB spreekt de instellingen er op aan dat ze hun data goed op orde hebben. “Dan gaat het om de kwaliteit van de data, bijvoorbeeld de volledigheid en de juistheid van data, maar ook om goede beveiliging, bijvoorbeeld tegen cyberaanvallen. Daarnaast zijn ook de privacyaspecten van het beheer en gebruik van die data belangrijk, zeker als meer van algoritmes en kunstmatige intelligentie gebruik wordt gemaakt.”

Data maakt toezicht efficiënter

Het toezicht zélf wordt door datagedreven werk steeds beter en efficiënter, stelt DNB. “Met behulp van kunstmatige intelligentie krijgt DNB bijvoorbeeld een beter beeld van het risicoprofiel van instellingen. DNB werkt samen met de instellingen in het iForum. Daar delen we kennis en doen we experimenten, bijvoorbeeld gericht op beperking van de indirecte toezichtkosten en op verbeteren van de datakwaliteit van toezichtrapportages.”

Duurzaamheidsrisico’s vragen extra aandacht

Een goede beheersing van de duurzaamheidsrisico’s bij financiële instellingen vergt nog meer aandacht van DNB. “In de afgelopen jaren hebben we onderzocht hoe klimaatverandering, de energietransitie en biodiversiteitsverlies financiële instellingen kunnen raken. De volgende stap is dat instellingen dit integreren in hun beleid en hun risicobeheersing, en dat DNB dit verder integreert in het toezicht op instellingen.“

Intensievere aanpak van financieel-economische criminaliteit

Financiële instellingen hebben hun poortwachtersrol verder verbeterd en geïnvesteerd in mensen en middelen om effectiever criminelen buiten de deur te houden, constateert DNB. “Hier ligt nog steeds veel verbeterpotentieel. DNB ziet erop toe dat de financiële instellingen de komende jaren meer structurele maatregelen nemen gericht op het beheersen van integriteitsrisico’s en op het effectiever voorkomen van financieel-economische criminaliteit. Dat kunnen de sector en DNB ook doen door onder andere initiatieven te stimuleren op het gebied van publiek-private samenwerking om criminaliteit buiten de deur te houden, en daarnaast ook beter internationaal samen te werken.”