Toon Gerbrands: “Leiderschap vraagt tijd”

“In de wereld van de managementboeken is alles zo beschreven dat het ook lijkt te gaan werken in de praktijk. En dat is de enige zekerheid die er is: dat is niet het geval”, aldus PSV-directeur Toon Gerbrands. Tijd dus om alles terug te brengen tot de realiteit van elke dag. In zijn nieuwe boek ‘Soms is alles wel eens waar’ trapt Toon Gerbrands 52 heilige managementhuisjes omver. Executive Finance pikte er één voor u uit. De keuze: je bepaalt zelf of medewerkers belangrijk zijn.

Gerbrands: “De basisfout in organisaties is dat er onvoldoende ruimte is om oprechte aandacht aan de eigen mensen te besteden. Te veel vergaderingen, te veel mails, te veel onverwachte zaken en lastige vraagstukken die opgelost moeten worden. Het gevolg is dat er geen tijd meer over is om voldoende aandacht te besteden aan je eigen mensen. Je medewerkers komen niet meer langs omdat ze de indruk krijgen dat hun leidinggevende, jij dus, het toch te druk heeft. Dat is natuurlijk te gek voor woorden. Want het functioneren van het eigen bedrijf zou op de plaatsen een, twee en drie moeten staan. Dat is de hoogste prioriteit. Dat geldt dus ook voor de tijdsbesteding van de top van de organisatie.”

Waanzin

“De ceo van een groot bedrijf heeft een drukke baan. De hele dag is zijn agenda volgepland met zogenaamd belangrijke vergaderingen. Elk gaatje is ingevuld en zelfs de lunch wordt op zijn kamer geserveerd, zodat hij geen kostbare tijd verliest. Op een dag komt zijn secretaresse ’s ochtends langs om te vertellen dat haar vader plotseling is overleden. Hij praat een uur met haar. Het gevolg is dat zijn vergaderschema in de war loopt. Als hij naar de begrafenis gaat, moeten alle afspraken van die dag worden verplaatst. Het gevolg? Een nog vollere agenda. Niemand ziet meer de waanzin hiervan in.”

Leidinggeven kost tijd

Voor leidinggeven heb je tijd nodig. Heel veel tijd. Met name om mensen te helpen en te coachen. Als iedereen functioneert en de baas niet, dan heb je nog steeds een topbedrijf. De praktijk is nagenoeg omgekeerd: de baas probeert zelf alles goed op orde te hebben en zijn eigen schema, afspraken, werkzaamheden en verplichtingen goed te plannen. Het gevolg is dat de medewerkers onvoldoende steun krijgen. Laat staan dat er ruimte is voor binding of een vorm van persoonlijke belangstelling. Daar valt heel wat winst te boeken. De leider is verantwoordelijk voor zijn prioriteiten. Meer tijd voor zijn eigen mensen is de oplossing. Maar wie gaat dat de baas vertellen? Met zo’n volle agenda is het lastig om hem te spreken te krijgen.”

