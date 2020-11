Transitie van pensioenaanspraken: kans of risico?

Er was een tijd waarbij er sprake was van een normale marktrente, zonder dat het ons werd ingewreven dat we steeds ouder worden en dat daarvoor een prijs moet worden betaald. Degenen die de tarieven en overlevingstafels voor pensioenfondsen en professionele verzekeraars opstelden, vonden het destijds nog niet nodig om ons uit dat idyllische sprookje te wekken.

In die tijd was de AOW-leeftijd gewoon 65 jaar en kon je eerder met pensioen als je daarvoor had gespaard. Beschikbare premieregelingen bestonden al wel, maar er was hoofdzakelijk sprake van salaris-diensttijdregelingen, waarbij de werknemer een gegarandeerd pensioen op pensioendatum tegemoet kon zien. In diezelfde periode was het nog heel normaal dat een onderneming pensioenkapitaal retour ontving of zelfs te maken kreeg met een ‘premieholiday’. De pensioenfondsen hadden zóveel geld in kas, dat ze eigenlijk niet wisten wat ze ermee moesten doen.

Werkgevers die hun pensioenen bij een professionele pensioenverzekeraar hadden ondergebracht, kregen de gelegenheid om een premieachterstand op te bouwen, zonder dat daar sancties aan verbonden waren. De eis was immers dat zo’n achterstand op de pensioendatum moest zijn ingelopen. Of werkgevers ontvingen de winst voor rentekorting al vóór dat de eerste premie was ingelegd. Speculerend dat de rentewinst dermate hoog zou zijn dat er altijd genoeg in kas was om de pensioenen te verzekeren en op pensioendatum uit te betalen.

Sprookjes

Maar helaas: sprookjes bestaan niet. Menig werknemer heeft pensioenaanspraken zien verdampen, doordat er wel pensioengeld was teruggestort, maar dit niet terugkwam als het niet zo goed meer ging – zoals bij het faillissement van Fokker. Het pensioenfonds had wel verplichtingen, maar geen geld. Bij het faillissement waren de werknemers de klos. Te weinig gefinancierd betekende in die tijd gewoon korten en wég was het pensioen.

Reden te meer om, in de aanloop van de nieuwe Pensioenwet, een dergelijke praktijk van uitstelfinanciering en overhevelen van pensioenkapitaal te verbieden. In de Pensioenwet werd in 2007 opgenomen dat reeds opgebouwde en gefinancierde pensioenaanspraken niet kunnen worden aangetast of verminderd; de pensioenaanspraak was vanaf pensioendatum opeisbaar.

Veel bedrijven hebben er in het verleden van geprofiteerd als ze van hun pensioenfonds goedkoop konden lenen, in economische crises was een dergelijke pensioenspaarpot voor een werkgever vaak heel aantrekkelijk.

Crisis

Blijkbaar zit de pensioenwereld weer in een crisis. Met het aankondigen van het Pensioenakkoord door minister Koolmees in juni 2020 werd ook het zogenaamde ‘invaren’ van al gefinancierde en opgebouwde pensioenaanspraken opportuun. In de jaren tien van deze eeuw was het nog een brug te ver om al gefinancierde en opgebouwde pensioenaanspraken (en dus premievrije pensioenaanspraken) over te hevelen naar nieuwe actieve pensioenregelingen. De nood is nu blijkbaar zo hoog, dat deze bottleneck is geslecht. Bij het beëindigen van de ene pensioenregeling, gevolgd door de start van een nieuwe pensioenregeling, is het gebruikelijk dat de premievrij gemaakte pensioenaanspraken achterblijven in de oude pensioenregeling. Dit is overigens alleen anders als de nieuwe pensioenregeling een voortzetting is van de oude pensioenregeling.

Proces

Nog niet zo lang geleden hebben werknemers nog succesvol tegen de werkgever geprocedeerd toen deze – met instemming van het personeel – de premievrije pensioenaanspraken uit de salaris-diensttijdregeling overhevelde naar een beschikbare premieregeling. De opgebouwde pensioenaanspraken en de daarmee verbonden risicovrije garantie werd omgezet in een belegging. Dat vervolgens met de belegging en het behaalde rendement een lagere pensioenuitkering op pensioendatum kon worden aangekocht, kwam de werkgever op een schadevergoeding te staan, omdat hij zijn zorgplicht naar de werknemers had geschonden.

Interne collectieve waardeoverdracht vanuit een premievrije salaris-diensttijdregeling – zoals de meeste deelnemers die verplicht bij pensioenfondsen zijn aangesloten die hebben – naar een beschikbare premieregeling op beleggingsbasis, wordt in menige beroepsopleiding aangemerkt als een niet-passend pensioenadvies. Het risico is dat de zo min of meer gegarandeerde pensioenaanspraken verloren gaan.

Ondanks de ervaringen uit het verleden en het risico dat pensioenaanspraken op de pensioendatum verdampt zijn als gevolg van volatiele aandelen- en obligatiemarkten (met een langdurig lage rentestand), hebben de sociale partners ermee ingestemd. Beleggen met pensioengeld is echter risicovol en moet zeker worden ontraden. Dit is zelfs voor mening werknemer een onaanvaardbaar risico!

Auteur: Mr. A.P.J.G.M. (Ton) Roebroek CPL