Van Mulligen: “Er is geen peil op te trekken”

De impact van de coronacrisis zal nog wel enige tijd doorsijpelen in de cijfers over de stand van de economie. Hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Peter Hein van Mulligen waakt in toelichting op de derdekwartaalcijfers voor te veel optimisme.

“Angst voor corona veroorzaakt grootste schade” Executive Finance sprak eerder met Van Mulligen

Met alle extra maatregelen die recentelijk zijn genomen om het virus in te dammen, de onzekerheid rond de ontwikkeling en de beschikbaarheid van coronavaccins en de angst die leeft onder mensen, is een snel herstel niet aannemelijk, aldus Van Mulligen. Hij wijst er ook op dat de positievere vooruitzichten voor november die werden gepresenteerd goeddeels zijn gestoeld op informatie die is vergaard voor de aanscherping van de maatregelen in Nederland medio oktober.

Vierde kwartaal onzeker

Het zou volgens Van Mulligen zomaar kunnen dat de vierde kwartaalcijfers weer duidelijk minder zijn, na het recordherstel in het derde kwartaal. Sowieso zou het volgens hem zomaar kunnen dat kwartalen van groei en krimp zich in rap tempo zullen afwisselen. “Er is geen peil op te trekken”, erkent hij.

Volgens Van Mulligen is de klap van de tweede coronagolf op de economie minder fors in vergelijking met de eerste golf. Maar tussen de oren bij de mensen is het nieuws over de tweede golf volgens hem veel harder binnengekomen. Dit omdat het idee juist bestond dat het virus op zijn retour was.

Lastig voorspellen

De econoom kan niet exact voorspellen wat het tanende vertrouwen doet met de economie. “Maar ik kan met voorstellen dat het voor mensen lastig is.” De impact van de strengere coronamaatregelen op de economie is volgens hem lastig te bepalen. “Ook zonder strenge lockdownmaatregelen zullen mensen ervoor hebben gekozen om geen risico te nemen. Uitzonderingen natuurlijk daar gelaten.”

Volgens Van Mulligen wordt de weg omhoog pas structureel ingezet als de bedreiging van corona de wereld uit is. Tot die tijd blijft volgens hem veel onzeker.