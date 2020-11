‘Versobering NOW-regeling vanaf januari terugdraaien’

De versobering van de NOW-regeling die 2021 ingaat moet worden teruggedraaid, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland. Ze zijn daarover in gesprek met het kabinet. Afgelopen maandag is de NOW 3.0-regeling opengegaan voor bedrijven.

Tweede golf

Vanaf 2021 wordt de maximale NOW-vergoeding voor de loonkosten teruggebracht van tachtig procent naar eerst zeventig en dan zestig procent. De ondernemingsorganisaties zijn daar tegen. “We zitten immers in de tweede coronagolf met weer een gedeeltelijke lockdown en wederom tal van zwaar getroffen sectoren. We hebben ook steeds afgesproken met het kabinet om het pakket maatregelen opnieuw tegen het licht te houden als de situatie daar om vraagt.”

Meer flexibiliteit

Tot 1 januari verandert er nog niet zoveel met de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid. De maximale vergoeding gaat van negentig naar tachtig procent bij volledig omzetverlies. Daar staat tegenover dat de loonsom van bedrijven met tien procent mag dalen zonder dat dit consequenties heeft voor de vergoeding. Ook vervalt de ontslagboete als werkgevers medewerkers toch moeten ontslaan. “NOW 3.0 biedt werkgevers daarmee komende tijd meer flexibiliteit om te kunnen herstructureren.”

Reserves tot nulpunt gedaald

In gesprekken met het kabinet benadrukken VNO-NCW en MKB-Nederland verder dat er meer financiële tegemoetkoming komt voor de vaste lasten voor ondernemers in zwaar getroffen sectoren. “De reserves van veel bedrijven zijn inmiddels naar het nulpunt gedaald. We moeten voorkomen dat in de kern gezonde bedrijven alsnog omvallen door gebrek aan de juiste maatregelen.”