Wereldwijde lancering van methodiek om CO2-impact te meten

In Londen is deze week de ‘Global Greenhouse Gas Accounting and Reporting Standard’ voor de financiële sector gelanceerd. Dat gebeurde tijdens de London Climate Action Week. Vanaf nu hebben wereldwijd banken en andere financials toegang tot een gratis en gestandaardiseerde methode om de uitstoot van broeikasgassen gerelateerd aan hun krediet- en beleggingsportefeuilles te meten en te rapporteren. De accountingstandaard is ontwikkeld door een kernteam van zestien financiële instellingen, waaronder Triodos Bank, die aangesloten zijn bij het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF).

Aan de slag met een circulair businessmodel? Volg de e-learning!

Algemeen directeur Pauline Bieringa van Triodos Bank Nederland: “Dankzij deze nieuwe standaard kunnen banken, fondsbeheerders en verzekeraars hun koolstofemissies voor al hun kredieten en fondsbeleggingen in kaart brengen en daar vervolgens doelstellingen aan koppelen om die te reduceren. Zo kunnen financiële spelers hun klimaatbeleid concreet meetbaar en voor iedereen toegankelijk maken.”

Systeemrisico’s

De lancering vindt plaats op een moment dat de financiële sector wereldwijd steeds meer aandacht krijgt voor de gevolgen van klimaatverandering. Aandeelhouders, toezichthouders, regelgevers en belanghebbenden oefenen druk uit op de sector om een meer proactieve houding aan te nemen. Door samen met de overheid en het maatschappelijk middenveld oplossingen te ontwikkelen. De Nederlandsche Bank ziet klimaatverandering als een systeemrisico dat het Nederlandse financiële stelsel en uiteindelijk zelfs de reële economie kunnen ontwrichten.

Tegelijkertijd kunnen banken volgens Triodos Bank een deel van de oplossing zijn, aangezien er triljoenen aan kapitaal nodig zullen zijn in de verschuiving naar een koolstofarme economie. Ze hebben invloed op welke bedrijven wel of niet gefinancierd worden. En dus welke bedrijven groeien of niet.

Zes activaklassen

De accountingstandaard biedt methodieken voor het meten van de gefinancierde emissies van zes activaklassen: beursgenoteerde aandelen en bedrijfsobligaties, bedrijfsleningen en niet-beursgenoteerde aandelen, projectfinanciering, commercieel vastgoed, hypotheken en autoleningen. De lancering volgt op een openbare consultatie en het bijeenbrengen van feedback van financiële instellingen, belanghebbenden op het gebied van sustainable finance, beleidsmakers, dataleveranciers, consultants en maatschappelijke organisaties.

Als onderdeel van het PCAF-initiatief hebben 85 financiële instellingen, die in totaal 17,4 biljoen dollar aan activa vertegenwoordigen, zich ertoe verbonden de uitstoot van broeikasgassen gerelateerd aan leningen en investeringen te meten en te rapporteren. De PCAF-norm is voor hen – en voor de bredere financiële sector – een belangrijke hulpbron om hun klimaatdoelstellingen te verwezenlijken.