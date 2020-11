Wordt 2021 het jaar van economisch herstel?

Het jaar 2020 is overschaduwd door het coronavirus. Door de longziekte zijn wereldwijd meer dan een miljoen mensen overleden. Naast dit leed heeft de wereldwijde economie ook klappen gekregen en een volledig herstel laat nog wel even op zich wachten. De hamvraag is: wat brengt ons het jaar 2021 op economisch vlak?

In februari berichtte Executive Finance voor het eerst over het coronavirus. Advies- en onderzoeksbureau Aon meldde dat de wereldwijde angst voor het coronavirus ook de Nederlandse pensioenfondsen dwarszat. De fondsen deden minder goede zaken met hun beleggingen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek merkte op dat het virus de Nederlandse economie schade toe zou brengen, maar kon niet voorspellen hoe groot de gevolgen zouden zijn. De Europese Commissie ging in de februariraming nog uit van een groei van 1,4 procent van de economie van de EU, maar kwam daar een maand later van terug. De groei was veranderd in een krimp van circa één procent.

Te positief gedacht

Met de kennis van nu was de verwachtte krimp van één procent veel te laag ingeschaald. De impact van de coronacrisis pakte vele malen slechter uit dan de verschillende instanties en organisaties hadden voorspeld. Het dieptepunt van de economische crisis in Nederland volgde in het tweede kwartaal. Het CBS sprak van een “ongekende krimp” van 8,5 procent. Over het hele kalenderjaar 2020 werd uitgegaan van een krimp van 5 procent. Dat is met afstand de grootste economische klap sinds de Tweede Wereldoorlog, zo zeiden analisten van Moody’s in een zogeheten Credit Opinion over Nederland.

“Ondanks de ondersteunende maatregelen is er sprake van ernstige economische krimp en onzekerheid over het toekomstige herstel had een negatieve invloed op de arbeidsmarkt”, schreef Moody’s. Als gevolg hiervan zal de werkloosheid stijgen tot 4,3 procent in 2020. Daarbij kent bijna elke sector krimp, hoewel de bouw- en vastgoedsector veerkrachtig lijken.

Disclaimer Wat uiteraard opgemerkt moet worden is dat de Nederlandse overheid miljarden uitgeeft aan staatssteun. Door onder andere de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) worden werkgevers gecompenseerd die door de coronacrisis omzetverlies lijden. Zonder de staatssteun zouden mogelijk veel meer bedrijven failliet zijn gegaan, wat geresulteerd had in meer ontslagen.

Sterkste groei ooit

Het spreekwoord luidt: Na regen komt zonneschijn. Dit spreekwoord ging zeker op voor het derde kwartaal van 2020. De Nederlandse economie groeide met 7,7 procent. Het was de sterkste groei ooit gemeten door het CBS. Vooral de consumptie door huishoudens zorgde ervoor dat de economie opveerde. De bestedingen door huishoudens waren goed voor de helft van de groei, aldus het CBS. Ook was er sprake van een toename van overheidsuitgaven, investeringen en handelssaldo.

Ondanks het sterke groeicijfer was de Nederlandse economie nog niet op het niveau van voor de crisis. Daarvoor was de neergang in de eerste twee kwartalen te groot. Ten opzichte van het slotkwartaal van 2019, de laatste meetperiode van voor de crisis, was de economie in de eerste drie kwartalen dit jaar per saldo met drie procent gekrompen. Het bruto binnenlands product (bbp) lag in het derde kwartaal tweeënhalf procent onder dat van het derde kwartaal van 2019.

Bitterzoet resultaat

Ook toonde de economie van de eurozone in het derde kwartaal met afstand het sterkste herstel ooit gemeten. De groei bedroeg bijna dertien procent ten opzichte van het tweede kwartaal toen de economie nog zwaar gebukt ging onder de eerste coronalockdown, meldde het Europese statistiekbureau Eurostat.

Het herstel was bovendien sterker dan economen in doorsnee hadden voorzien. Toch bleven veel kenners pessimistisch aangezien nieuwe lockdownmaatregelen inmiddels voor nieuwe economische problemen zorgden. Deskundigen van ING spraken bijvoorbeeld van een “bitterzoet resultaat” vanwege alle beperkingen die overheden aankondigden. Daardoor was het eigenlijk onvermijdelijk geworden dat de economie in het vierde kwartaal weer flink zou krimpen.

Herstel in 2021?

Wordt 2021 het jaar van economisch herstel? Het is natuurlijk koffiedikkijken, maar de kenners zijn het erover eens: in 2021 mogen we economische groei verwachten. Volledig herstel is echter nog een brug te ver en dat kan ook nog jaren duren. Dat is althans de verwachting van de Europese Commissie. Volgens de zogeheten herfstprognose van Brussel krimpt de Nederlandse economie dit jaar wel iets minder hard dan voorzien. Maar daar staat tegenover dat er volgend jaar ook minder krachtig herstel valt te verwachten. Het precieze beeld voor de komende tijd is bovendien nog erg onzeker vanwege de tweede golf van de virusuitbraak en nieuwe lockdownmaatregelen.

Voor 2021 gaan de rekenmeesters in Brussel uit van een plus van 2,3 procent, gevolgd door 2 procent groei in 2022. Daarmee is de prognose uit Brussel minder optimistisch dan die van het Centraal Planbureau. Die belangrijke adviseur van het Nederlandse kabinet voorzag in september nog 3,5 procent groei in 2021.

Volledig herstel in 2021 is nog een brug te ver en dat kan ook nog jaren duren

Impact nog lang voelbaar

De impact van de coronacrisis blijft nog tot ver in 2021 voelbaar. Dat is de verwachting van drie op de vijf Nederlandse exportbedrijven, blijkt uit onderzoek van Atradius. De kredietverzekeraar ondervroeg samen met ondernemersorganisatie evofenedex honderden bedrijven. De effecten van de crisis, zoals een oplopende werkloosheid en een stijging van het aantal faillissementen, zullen hun tol eisen, verwacht directeur Bart Jan Koopman van evovenedex. “Ontslagrondes die door bedrijven als KLM, Shell, BAM en Tata Steel zijn aangekondigd, zijn een teken aan de wand.”

Een meerderheid van de exporteurs gaf aan dat de coronacrisis al duidelijk een negatieve invloed op de resultaten heeft gehad tijdens het eerste half jaar van 2020. Bij de ondervraagde Nederlandse exportbedrijven is de omzet in het afgelopen half jaar gemiddeld met bijna een derde (28 procent) gedaald. Over heel 2020 verwachten exporteurs een omzetdaling van rond de 23 procent.

Blijvende schade

De schade die de coronacrisis op de Nederlandse economie heeft veroorzaakt zal, volgens het Centraal Planbureau, slechts gedeeltelijk herstellen. Zelfs in het geval dat het virus binnenkort helemaal onder controle is. Het CPB schreef in een publicatie: “De productiviteitsgroei zal langdurig lager zijn onder meer door minder innovatie en investeringen. Ook zal de werkloosheid na een sterke stijging pas na ongeveer vijf jaar weer zijn teruggekeerd naar een structureel niveau. Mensen die werkloos raken gaan, als ze opnieuw een baan vinden, vaak langdurig in inkomen achteruit. Dit geldt vooral als ze langere tijd geen werk hebben gehad en daardoor vaardigheden en kennis verliezen. Op de lange termijn (langer dan tien jaar) zullen het arbeidsaanbod en de investeringen naar verwachting herstellen. Een blijvend lagere productiviteit zorgt echter voor een lager bbp-niveau dan verwacht op basis van pre-crisis trends, onder meer door een lange periode van verminderde minder activiteiten.”

Minder sterk herstel

De economen van de Rabobank zagen dat de klap van de Nederlandse economie in internationaal perspectief relatief beperkt was, maar verwachten daarentegen ook dat het herstel minder sterk is dan in de rest van de eurozone. “In de eerste plaats door de beperktere neergang, maar ook doordat de internationale handel slechts voorzichtig herstelt en Nederland daar relatief gevoelig voor is.”

“Onder de aanname dat een vaccin in de loop van 2021 wijdverbreid beschikbaar is, normaliseert de economie vanaf medio 2021 pas echt. Dan moet echter nog wel worden afgerekend met de opgelopen werkloosheid en de slechtere financiële positie van bedrijven. Al met al duurt het zeker nog enkele jaren voor de Nederlandse economie weer op volle toeren draait.”