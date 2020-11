Zo ziet de nieuwe financial eruit

Met de coronacrisis gaan hele organisaties transities door en dat vraagt andere competenties van financials. ‘Affiniteit met nieuwe techniek, een mate van conceptueel denken en – last but not least – dichtbij jezelf blijven. Om vanuit jouw kracht te kunnen adviseren.’

Directeur Dennis de Goeij en Gerard Slot, operationeel manager bij USG Finance Professionals, merken dat er op finance-afdelingen volop veranderingen gaande zijn. De Goeij: ‘Er was al een trend gaande dat transactionele processen meer en meer worden gedigitaliseerd. Maar we hebben het idee dat dat dit jaar, wellicht ook door de coronacrisis, versneld is. Dat betekent dat financials met nieuwe tooling, nieuwe digitale processen, robotisering, data-analyse en een zekere mate van conceptueel denken moeten kunnen omgaan.’ Slot: ‘De stereotype financial van vroeger die alleen transacties verwerkt en de winst- en verliesrekening bijwerkt, zie ik minder en minder.’

Multidisciplinaire teams

Waar voorheen de financial alleen op de finance-afdeling was te vinden, maakt hij nu veel vaker deel uit van multidisciplinaire teams. Daar zijn bijvoorbeeld ook sales, marketing en de operatie vertegenwoordigd. De Goeij: ‘Waar finance vroeger onderdeel was van haar eigen bubbel, moet de financial van nu de koppeling kunnen leggen vanuit finance naar de cijfers over de operatie en ook nog eens – tot op een zeker niveau – IT-kennis hebben. Het is een veel breder kennis- en dienstenpakket wat hij mee moet brengen naar de business. Dat maakt het complex, maar met de juiste ambitie ook veel leuker en interessanter.’

Niet laten ondersneeuwen

De financial van nu moet zich in die multidisciplinaire teams niet laten ondersneeuwen. ‘Het gaat in dergelijke teams namelijk heel snel. Dat zag je ook tijdens de coronacrisis bij onze klanten. Verschillende sectoren moesten zich snel aanpassen aan de markt en wendbaar zijn. Financials speelden op twee fronten een rol. Allereerst de scenarioplanning en de forecasts om de crisis het hoofd te spelen. Later kwam daar het doorrekenen van nieuwe businesscases bij. Dat laatste vraagt van jou als financial dat je businessgericht bent, je ook een visie hebt die je kunt uitdragen en dat je snel kunt inspelen op de nieuwe situatie. Dat vraagt echte zelfstandigheid, initiatief en een proactieve houding. Als financial moet je eens te meer je toegevoegde waarde laten zien.’

Het spel meespelen

Slot komt met een voorbeeld van de veranderende vraag. ‘Bij een groot supermarktconcern was er vraag naar een financial die kon meedenken in een productontwikkelingsteam. Dat team moest nieuwe manieren van draadloze betalingen gaan opzetten en het bijbehorende financiële proces inrichten. Dan speel je het spel dus heel dicht bij de business mee.’ Dergelijke vaardigheden worden zeer veel gevraagd. ‘De krapte van de arbeidsmarkt van financials is niet meer zo groot, maar er is ook geen overschot. Met name niet bij specifieke vaardigheden en competenties, zoals het omgaan met data, de datakwaliteit, het analyseren van data en het omgaan van applicaties op dit terrein zoals PowerBI. Naast ontwikkelingen op het gebied van data zien wij specifiek met betrekking tot de coronacrisis een opleving op het gebied van debiteurenbeheer en cash management.’

Maak vlieguren

De Goeij en Slot raden financials met ambitie aan zich niet meer aan een vast ontwikkelpad te verbinden. ‘Dat is niet meer van deze tijd. Vroeger wist de financial bij wijze van spreken al vijf of tien jaar van tevoren in welke functie hij of zij terecht zou komen. Nu is dat niet meer zo. Het is belangrijker om te kijken naar je eigen kennis, vaardigheden en competenties, dan naar de functie. Organisaties veranderen zo snel dat het de vraag is of de functies wel hetzelfde blijven.’

Het is belangrijker om te kijken naar je eigen kennis, vaardigheden en competenties, dan naar de functie

Daarom de tip van de Goeij en Slot: word een volwaardige financial door in verschillende business, maar ook in verschillende disciplines van finance rond te kijken. Vergeet daarbij niet je continu te blijven leren. In data-analyse. In business partnering. Zorg dat je een buddy hebt, een financial met meer ervaring, die je kan bijstaan. En: maak vlieguren. Van leren en fouten, raak je weer geïnspireerd.’

Drie lijnen

Eigenlijk zijn het drie lijnen waarop een financial aan zichzelf kan werken: leiderschap, vaardigheden en meesterschap. ‘Die laatste gaat vooral over tools en hoe je die aanwendt voor jouw organisatie. Het is belangrijk dat je op dat vlak bijblijft, maar minstens zo belangrijk zijn de andere twee. Vaardigheden gaat over hoe je als persoon situaties en problemen benadert en oplost. Bescheiden, maar wel met lef. Leiderschap gaat over het overzien van jezelf, richting geven aan je ontwikkeling en dichtbij jezelf blijven. Een baan waarin je als financial dichtbij

jezelf kunt blijven, is leuker en bevordert je lerenvermogen en je ontwikkeling. Juist omdat je jezelf kunt blijven, ben je waardevol voor de organisatie. Omdat jouw leercurve parallel loopt met die van de organisatie.’ Of het matcht tussen de financial en de organisatie is dan ook een kwestie van kernwaarden naast elkaar leggen. ‘Passen deze? Wij hebben als waarde echtheid en als drijfveer vernieuwing. Deze twee zijn bij ons onafscheidelijk. Mocht iemand bij ons in dienst willen treden, dan moeten we die kernwaarden dus ook terugzien.’

Hoog scoren

Dat is dan ook vaak een selectiecriterium. ‘Ik vroeg laatst aan een sollicitant: “Wie denk je dat er verantwoordelijk is voor jouw ontwikkeling?” Hij gaf als antwoord: “Jullie”. Dat terwijl wij mensen zoeken de regie pakken in hun eigen ontwikkeling vanuit hun eigen intrinsieke motivatie.’

In assessments bij de sollicitaties komen ook zelfkennis en leervermogen naar voren. ‘Omdat we vanuit data-analyse weten dat financials die hoog scoren op die elementen, het ook beter doen op een opdracht. Als je weet waar je valkuil als financial ligt, kun je of deze vermijden of hulp zoeken om een andere professional bij het project te betrekken. Leervermogen is ook belangrijk’, stelt Slot. ‘Dat vertaal ik naar: elke dag de wereld en specifiek jouw organisatie een beetje beter achterlaten dan je hem aantrof. En dat zo insteken dat collega’s daarin meegaan en je accepteren, anders maak je alsnog geen impact. Kortom, je moet echt een bijdrage willen leveren. Niet alleen vanwege je eigen belang, maar juist het belang van de ander.’

Financials hebben de neiging om hun vak zo serieus te nemen dat het stoffig over kan komen

Tot slot kunnen de twee humor, zelfspot en ontspanning wel waarderen. ‘Financials hebben de neiging om hun vak zo serieus te nemen dat het stoffig over kan komen. Natuurlijk, finance is belangrijk werk, maar het is ook gewoon maar werk. Als je het ontspannend benadert met af en toe een gezonde dosis zelfspot, maak je veel impact.’

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met USG Finance Professionals.