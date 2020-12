6 wetswijzingen voor ondernemers in 2021

Vanaf 1 januari verandert het een en ander voor ondernemers. Zo gaat het faillissementsbestrijdende WHOA van start, gaat meldplicht DAC-6 gelden en wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd. Wij zetten enkele belangrijke wijzigingen op een rij.

1. WHOA van start

Vanaf 1 januari gaat de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) van start die eerder dit jaar werd aangenomen. De wet is bedoeld om meer ruimte te bieden voor het afwenden van een faillissement en wordt breed gedragen door insolventiejuristen en ondernemersorganisaties. In de huidige situatie vereist een onderhands akkoord om de schulden van een onderneming te herstructureren instemming van alle betrokken crediteuren. Met de WHOA kan een bedrijf het schuldenplan voorleggen aan de rechtbank en vervolgens moeten crediteuren bijvoorbeeld een kwijtschelding accepteren. Deze wet moet faillissementen meer voorkomen en is extra relevant geworden tijdens de coronacrisis.

2. Meldplicht grensoverschrijdende belastingconstructies

Na politiek geharrewar en uitstel wegens de coronacrisis gaat DAC-6 vanaf 1 januari 2021 gelden in Nederland. Deze Europese richtlijn verplicht de lidstaten tot invoering van een meldingsplicht voor bepaalde adviezen met een grensoverschrijdend karakter om daarmee belastingontwijking aan te pakken. De meldingsplicht rust op in Nederland woonachtige/gevestigde intermediairs en die moeten een grensoverschrijdende constructie die fiscaal voordeel oplevert binnen 30 dagen melden bij de Belastingdienst. De plicht gaat met terugwerkende kracht in en constructies waarbij adviseurs of accountants betrokken waren vanaf 25 juni 2018 moeten worden gemeld vóór eind februari, maar constructies waar ze betrokken bij waren tussen 1 juli 2020 – de oorspronkelijke ingangsdatum – en 1 januari 2021 moeten binnen 30 dagen van het nieuwe jaar worden gemeld.

3. Zelfstandigenaftrek omlaag

In het regeerakkoord van kabinet-Rutte III is afgesproken dat de zelfstandigenaftrek wordt aangepakt om de fiscale verschillen tussen zzp’ers en werknemers in vaste dienst kleiner te maken. Het voordeel gaat de komende tien jaar gefaseerd omlaag van 7.280 euro naar 5.000 euro. De zelfstandigenaftrek is volgend jaar 360 euro lager dan in 2020. Het nieuwe bedrag is daarmee 6.670 euro. Daar tegenover staat dat de arbeidskorting en algemene heffingskorting van de inkomstenbelasting stijgen, zodat deze lagere aftrek wordt gecompenseerd.

4. Overdrachtsbelasting omhoog

De overdrachtsbelasting stijgt van 6 naar 8 procent. Er zal een eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting gelden voor verkrijgers die nog geen 35 jaar oud zijn en die een woning aanschaffen die zij zelf zullen bewonen. Personen die een woning voor eigen bewoning aanschaffen, maar die bij een eerdere verkrijging al gebruikgemaakt hebben van de vrijstelling overdrachtsbelasting of die 35 jaar of ouder zijn, zijn 2 procent overdrachtsbelasting over de aankoop verschuldigd. Alle overige verkrijgingen van woningen en andere gebouwen en onroerende zaken zijn belast met 8 procent overdrachtsbelasting.

5. BIK aan te vragen in september

Met de baangerelateerde investeringskorting (BIK) kunnen bedrijven een deel van het bedrag van hun investering op bedrijfsmiddelen in mindering brengen op hun afdracht loonheffing (loonbelasting en premie voor de volksverzekering). In tegenstelling tot de eerdere aankondiging wordt de BIK-afdrachtvermindering voor het investeringsbedrag tot 5 miljoen euro verhoogd naar 3,9 procent in plaats van 3 procent, om zo meer voordeel bij kleinere bedrijven terecht te laten komen.

Aanvragen voor BIK kunnen naar verwachting vanaf september 2021 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO controleert de ingediende aanvraag en geeft bij goedkeuring een BIK-verklaring af. Deze verklaring geeft de investeerder toestemming om de BIK toe te passen in de loonaangifte, zodat de Belastingdienst de afdrachtvermindering als terecht beoordeelt.

6. Wet franchise

Tot nu toe is de relatie tussen franchisonderneming en de franchisegever niet wettelijk vastgelegd, maar dat verandert per 1 januari 2021. Dan gaat de nieuwe Wet franchise van kracht met eisen voor de franchiseonderneming. Deze wet is in het leven geroepen omdat franchisenemers zelfstandige ondernemers zijn, maar in de praktijk is de franchisgever degene die bepaalt hoe de franchise succesvol geëxploiteerd moet worden. De nieuwe wet bepaalt onder meer dat franchisegevers transparant communiceren en zich houden aan een gedragscode waarin ook rekening wordt gehouden met het belang van de individuele franchisenemer.