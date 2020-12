Aandeel vrouwen in top wordt groter, maar grote bedrijven blijven achter

In de top van de grote bedrijven en de rijksoverheid is het aandeel vrouwen de afgelopen jaren toegenomen. Vooral in de top van de non-profitsector en bij de rijksoverheid zijn relatief veel vrouwen werkzaam. Zo blijkt uit de Emancipatiemonitor 202o van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal Cultureel Planbureau.

De participatie van vrouwen in politieke topfuncties is het hoogst in het Europees Parlement en op landelijk niveau. Een meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt dat er meer vrouwen in de top moeten komen. Ook steunt een aanzienlijke minderheid van vrouwen en een kleinere groep mannen de quotumregeling voor beursgenoteerde bedrijven.

Weinig vrouwen in RvB

De vertegenwoordiging van vrouwen in de Raad van Bestuur van grote bedrijven is relatief laag, schrijven het CBS en SCP. Iets meer vrouwen hebben zitting in de Raad van Commissarissen van deze grote bedrijven. Vooral bij de beursgenoteerde bedrijven is het verschil tussen RvB en RvC groot (12 procent tegenover 30 procent). Het aandeel vrouwen in de RvC is daarmee niet ver verwijderd van het quotum van 33 procent dat waarschijnlijk in 2021 zal worden ingevoerd.

Steun

De meerderheid van de vrouwen en een kleinere groep mannen (grote minderheid tot de helft) vindt dat het aandeel vrouwen in topfuncties moet toenemen en heeft veel begrip voor de inspanningen van vrouwenorganisaties om dit te bereiken. Ongeveer de helft van de bevolking schat in dat als vrouwen voltijds werken, zij evenveel kans als mannen hebben om de top te bereiken. Aan de geschiktheid van vrouwen voor topfuncties wordt niet getwijfeld: het overgrote deel van de bevolking (rond 90 procent) vindt vrouwen en mannen even geschikt. Een minderheid schat in dat mannen wat ambitieuzer zijn dan vrouwen.

Over concrete maatregelen om meer vrouwen in de top te krijgen, denken burgers wisselend. Een grote minderheid van de vrouwen (40 procent) en een kwart van de mannen is het eens met de toekomstige quotumregeling. Voorrang voor vrouwen bij managementtrainingen – veel minder vergaand dan de quotumregeling – krijgt echter slechts steun van een minderheid van de bevolking.