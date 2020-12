Afbouwen van NOW 3.0 en TVL mogelijk toch later

Coronasteunmaatregelen als NOW en TVL zouden per januari worden afgebouwd, maar met de tweede lockdown, een groeiende tegenstand vanuit werkgevers en vanuit de Tweede Kamer, laten ministers Wopke Hoekstra en Eric Wiebes doorschemeren dat het kabinet die afbouw uit wil stellen.

Minister Wiebes van Economische Zaken opperde dat de afbouw van coronasteunmaatregelen niet logisch zou zijn gedurende de gedeeltelijke lockdown waar Nederland zich in bevindt. Ook minister Hoekstra van Financiën zei in gesprek met RTL Z hetzelfde en stelde dat het niet voor de hand ligt om gezien de situatie nu de steun te versoberen. Dinsdag komen ministers Wiebes, Hoekstra en Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) met een voortgangsbrief aan de Kamer waarin wordt besproken hoe de steun er de komende periode uit gaat zien.

>> Lees ook: Zo wordt de definitieve subsidie van NOW vastgesteld

Versoepeling derde periode

Getroffen ondernemers beklaagden zich erover dat de steun wordt afgebouwd, terwijl ze nog gesloten moeten blijven van de overheid. Brancheorganisaties gingen in gesprek met het kabinet over uitstel van de afbouw van de volgende tijdvakken van de coronasteun. Ondernemersorganisatie MKB-Nederland pleit ondertussen voor meer steungeld in de derde periode, omdat door de nieuwe lockdown veel ondernemers het financieel niet meer aankunnen. De tegemoetkoming vaste lasten werd deze periode al opengesteld voor alle ondernemers om klappen op te vangen.

>> Lees ook: Dit zijn de valkuilen bij de definitieve berekening van NOW 1

Meer experimenteren

Ook willen werkgeversorganisaties dat er meer wordt geëxperimenteerd met manieren om horecagelegenheden te heropenen, met onder meer duidelijke afbakeningen, gezondheidschecks en een breder testbeleid. Regeringspartij D66 wil dat horeca-ondernemingen ruimer de kans krijgen om te heropenen onder strikte voorwaarden. Voorman Rob Jetten zei in het AD geschrokken te zijn van de financiële malaise in de horeca en denkt dat meer steun nodig is.